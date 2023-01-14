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14 января 2023 20:50

Виктор Сухоруков - об Инне Чуриковой: Боже мой, что она наделала?!

Знаменитый актёр, снявшийся с народной артисткой СССР в фильмах «Год собаки» и «Без вины виноватые» - о том, что потеряли театр и кинематограф страны 14 января
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Инна Чурикова в фильме "Без вины виноватые"

Инна Чурикова в фильме "Без вины виноватые"

Фото: кадр из фильма.

…- Хочу говорить не для некролога, а для благодарного прощания, - такими словами Виктор Иванович предварил своё звуковое письмо, которое он посвятил скончавшейся в субботу, 14 января, Инне Чуриковой и которое мы с ним записали для Радио «Комсомольская правда» и для сайта KP.RU. - Боже мой, что она наделала?!

Сбежала от нас…

Может быть, и безо всякого желания.

Бросила нас здесь, не оставив никого после себя на своём актерском облаке.

Никого не подготовив… Не уступив, не предупредив и не унаследовав своего гения.

Потому что второй ее не будет.

Инна влюбляла нас в свою некрасивость. Накрывала своим темпераментом. Изжаривала нас своей температурой таланта.

И не нужно скромно и пошло перечислять ее роли в театре и кино.

Кто-то чего-то никогда и не видел, может быть. Она вся - сама: образ, культура, достояние.

Инна Михайловна - посланец.

И тот, кто знал, пусть не забудет.

Кто любил, пусть продолжит любить.

Все, кто восхищается ею, - передавайте это восхищение другим.

А тем, кто не заметил ее, не видел, не слышал, не знал… Не принял, не согласился… Кто отрицал. Скажу: Бог с вами.

Не обижайтесь - вы дырявые.

Чурикова убегает от нас, не оставляя той уникальной лицедейской силы, какой она владела.

А она, эта сила, нужна сегодня, как никогда всем нам.

Все.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыИнна Чурикова: досье KP.RU