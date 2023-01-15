Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 15 января 2023 года: Выкуп за пленных, украинцы не хотят работать, у Израиля кончились деньги на беженцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке в Украину первоначально четырех танков Challenger 2 Фото: REUTERS

УКРЫ ТРЕБУЮТ ВЫКУП ЗА ПЛЕННЫХ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от родственников двух попавших в плен российских военных кадры с издевательствами над ними и требованием с родственников выкупа.

- Жуткие кадры я получила 14 января от родственников попавших в плен российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова, - написала Москалькова в своем Telegram-канале. - С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп.

Уполномоченная призвала украинского коллегу, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

- Также мною готовится обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкина, - написала Москалькова. Почему-то кажется, что последствия будут только от последнего из упомянутых обращений.

ДЕТИ ПОГИБШИХ ПОЛЬСКИХ НАЕМНИКОВ ПОЛУЧАТ ПЕНСИЮ

Польское государство решило расщедриться на детей польских наемников, погибших в ходе боевых действий на Украине. Для них предусмотрены выплаты из госбюджета Польши в размере 2000 злотых (400 долларов) в месяц. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным журналистов, такое решение по данному вопросу принял премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Причем, деньги будут выплачиваться до совершеннолетия ребенка или до окончания школьного образования. Для примера, обычная выплата польским семьям на каждого ребёнка –500 злотых в месяц, в четыре раза меньше.

Кстати, в декабре в Сейм Польши был внесён законопроект, который освободит граждан Польши, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов, от уголовной ответственности. Детям украинских военных о такой заботе можно только мечтать.

МУЖЧИНЫ УКРАИНЫ НЕ ХОТЯТ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Новые тенденции на украинском рынке труда просто прекрасно иллюстрируют отношение мужского населения страны к ставшей перманентной в Незалежной мобилизации. После того как правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов сотрудникам, руководители компаний столкнулись с нежеланием мужчин официально трудоустраиваться. Как рассказал украинский ресурс "Страна", его журналистам об этом поведали сразу несколько предпринимателей.

- После нового года мы объявили набор водителей в штат. Столкнулись с тем, что часть тех, кто откликнулся говорят - официально устраиваться не хотим, чтоб не получать повесток потом, поведал один из таких работодателей. - Говорят, что могут работать только неофициально.

И даже вопрос начисления стаж для получения пенсии их не очень волнует. Что вполне логично, поскольку получают живые.

У ИЗРАИЛЯ НА УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ШЕКЕЛИ КОНЧИЛИСЬ

Как сообщила израильская газета Haaretz, с февраля Израиль прекращает выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам. Причина тривиальная - истечение срока действия временного постановления, санкционировавшего эти выплаты и нехватка денежных средств на эти стать расходов. Даже за декабрь Министерство алии и интеграции не полностью смогло выплатить эти пособия из-за нехватки финансирования в размере 20 миллионов шекелей (5,9 миллиона долларов). А потому министерство не намерено продлевать заказ после истечения срока действий программы.

Ну нет шекелей, так они на доллары согласны. Или евро. Что, их тоже нет? Ну что же вы так обеднели-то!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСТАВИТ КИЕВУ ТАНКИ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПИЦЦЫ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке в Украину первоначально четырех танков Challenger 2, а через некоторое время к ним присоединятся еще восемь танков. Если, конечно, те первые четыре к тому времени еще будут целыми и боеспособными.

Танк Challenger 2 является уникальным по ряду параметров, которые не всегда в его пользу. Это самый тяжёлый в мире танк из существующих ныне, его вес 62,5 тонны – что сказывается на скорости танка и его маневренности на поле боя. Кроме того, это единственный современный танк с нарезной пушкой (120 мм), что исключает запуск через пушку ПТУР. Но самое главное, Challenger 2 - это единственный в мире танк, в котором в базовой комплектации есть система приготовления и подогрева пищи для экипажа.

Впрочем, что-то подсказывает, что экипажам Challenger 2 и без разогретой в танковой башне пиццы будет на Украине весьма жарко.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ НА ГОРИЗОНТЕ

Президент Венесуэлы Мадуро в своем выступлении на заседании Национальной ассамблеи республики предложил создать в Латинской Америке блок союзников России и Китая.

- Я говорил об этом по телефону с лидерами Бразилии, Колумбии, с президентом Аргентины. Настает особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром, — рассказал Мадуро, который уверен, что блок с Россией и Китаем может поспособствовать наступлению многополярного мира.

И НЕ ПУТИН ВИНОВАТ

Будапештский центр Szazadveg объявил об итогах своего социологического исследования, в котором пытались выяснить мнение населения о том, кто виноват в накрывшем Европу энергетическом кризисе.

По данным исследования большинство населения в странах ЕС склоняется к мысли, что к нынешней бедственной ситуации привели действия Еврокомиссии. В этом уверены свыше 80% немцев.

В других странах ЕС аналогично считает большинство населения, но там есть и сторонники других вариантов ответов. Но три страны выделяются на общем фоне. "Греки, хорваты и немцы наименее разделены по этому вопросу. В этих странах 86 и 85% опрошенных считают, что действия Брюсселя стали причиной энергетического кризиса" – говорится в материалах исследования. Причём, за последнее время этот показатель (виновность ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен) увеличился во всех трёх странах.

Как говорится, можно долго дурить одного, недолго всех, но долго всех – это невозможно.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что все россияне и белорусы являются потенциальной угрозой, потому что даже среди представителей оппозиции есть "завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, и даже не три". И то же самое с русскими.

- Литовский национальный театр оперы и балета отказывается от произведений русских классиков и снял с афиш "Ромео и Джульетту" Прокофьева и "Весну священную" Стравинского. Вместо них покажут спектакли про красавицу литовскую княгиню и балет "Процесс" по одноименному произведению Кафки.

- Спасательный департамент Эстонии уволил сотрудника за поддержку российской спецоперации на Украине, поскольку в аккаунтах сотрудника в социальных сетях обнаружили "одобрительные высказывания" о СВО. А эстонский департамент полиции по аналогичной причине уволил уже 15 сотрудников. Эта информация специально для тех, кто сейчас плачет про увольнение Назарова из МХТ имени Чехова.