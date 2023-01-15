Виктория Дайнеко снялась в бикини после слухов о беременности

Виктория Дайнеко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория Дайнеко несколько дней назад вместе с возлюбленным посетила премьеру фильма Гая Ричи в московском кинотеатре «Октябрь». Для выхода в свет певица выбрала платье свободного кроя, после чего поклонники начали поздравлять ее с долгожданной беременностью. Исполнительница не раз признавалась, что мечтает вновь стать матерью, но не торопит события.

Прочитав комментарии, артистка решила высказаться по поводу своей предполагаемой беременности. Дайнеко опровергла слухи об "интересном положении", снявшись в бикини. Артистка опубликовала на своей странице видеоролик, в котором она позирует в голубом купальнике. Виктория похвасталась плоским животиком и сообщила, что пока не готова стать мамой.

«Я, конечно, понимаю, что не дрищ, но вот смотрите, какой у меня «огромный» живот. Хвастаюсь. Какой смысл хвастаться огромным животом в платье, когда можно это сделать в купальнике, когда ты идешь в бассейн. Вот, пожалуйста, дорогие журналисты, я и мой гигантский живот. Тут, наверное, месяц девятый. Хотя, может, когда-то накаркаете, я не против», - высказалась Дайнеко.

Виктория похвасталась плоским животиком и сообщила, что пока не готова стать мамой. Фото: кадр видео.

С недавних пор 35-летняя певица повсюду появляется вместе со своим возлюбленным. Судя по сияющему виду артистки и кольцу с внушительным бриллиантом на безымянном пальце звезды, дело у молодых людей движется к свадьбе. Певица, уже не раз обжигавшаяся на отношениях с известными музыкантами, предпочитает не рассекречивать род занятий нового избранника. Известно, что молодого человека зовут Роман, он разведен, воспитывает двух дочерей от предыдущего барка с экс-сотрудницей «Газпрома». Избранник Дайнеко занимается бизнесом и, судя по размеру бриллианта в колечке Виктории, может обеспечить звезде достойный ее уровень жизни.

В кинотеатр Виктория пришла с любимым мужчиной и в широком платье. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Говорят, возлюбленный певицы как родную принял ее шестилетнюю дочь Лидию. Девочку Виктория родила от музыканта Дмитрия Клеймана. Все годы своего быстротечного брака с барабанщиком Виктория жаловалась, что муж очень мало зарабатывает. Артистка долго боролась в суде за алименты и требовала от экс-супруга выплачивать ей хотя бы прожиточный минимум - 16 тысяч рублей. При этом Виктория сетовала, что ее бывший совсем не интересуется жизнью их ребенка. До Клеймана Виктория встречалась с певцом Алексеем Воробьевым, разбившим ей сердце своим отъездом в США.