Ким Кардашьян кусает локти: Канье Уэст тайно женился

В марте 2022 года суд официально развел Ким Кардашьян с Канье Уэстом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канье Уэст тайно женился: рэпер, два года назад расторгнувший брак со звездой реалити-шоу Ким Кардяшьян, вновь поставил штамп в паспорте. По информации американского издания TMZ, новой избранницей артиста стала Бьянка Цензори – дизайнер, работавшая в его модной компании Yeezy.

Источники из окружения Канье рассказали, что музыкант и его возлюбленная устроили неофициальную свадебную церемонию, а также обменялись обручальными кольцами. Известно, что исполнитель не подавал заявление о заключении брака в официальные органы.

Новой избранницей артиста стала Бьянка Цензори – дизайнер, работавшая в его модной компании Yeezy. Фото: соцсети.

Новость о браке Уэста появилась в западных таблоидах после того, как папарацци заметили обручальное кольцо на его пальце. Фотографы запечатлели Канье и его возлюбленную в отеле Waldorf Astoria Beverly Hills за обедом.

- На этой неделе, когда они с Бьянкой прибыли в Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз, на Йе было обручальное кольцо, и нам сказали, что кольцо символизирует их официальный статус после церемонии бракосочетания, - сообщил источник.

Напомним, в марте 2022 года суд официально развел Ким Кардашьян с Канье Уэстом. Экс-супруги продолжают делить в суде опеку над детьми – их у рэпера и модели четверо: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. Известно, что музыкант будет каждый месяц перечислять бывшей жене по 200 тысяч долларов на алименты. Кроме того, Канье будет оплачивать половину расходов на образование детей и 50% суммы, которая тратится на их безопасность (телохранителей и т.д.).

В прошлом году Ким и Канье часто ссорились, причем в основном из-за детей. Рэпер обвинял бывшую жену в том, что она не дает ему видеться с наследниками. Музыкант рассказывал в соцсетях, что Кардашьян ограничивает его время с детьми и настаивает, чтобы эти встречи происходили только в присутствии охранников. Кроме того, Канье был недоволен тем, что Ким позволяет их старшей дочке Норт снимать видео и выкладывать эти ролики в соцсетях.

Музыкант после развода долго искал подходящую девушку, и во время этих поисков он даже встречался с российской супермоделью Ириной Шейк. В прошлом году Канье два месяца был вместе с моделью Джулией Фокс и расстался с ней в феврале.

У Ким же был бурный роман с комиком Питом Дэвидсоном. Они встречались несколько месяцев и расстались в начале августа. По словам источников из окружения пары, Ким устала от этих отношений. Модель чувствовала себя морально опустошенной из-за «незрелости и юного возраста» своего 28-летнего любовника.