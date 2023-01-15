Принц Гарри заявил, что раскрыл в мемуарах далеко не все свои секреты

Гарри хотел бы услышать извинения в адрес своей супруги Меган Маркл со стороны некоторых членов семьи Фото: REUTERS

В одной из бесед с журналистами, состоявшейся после выхода автобиографической книги «Запасной», британский принц Гарри заявил, что изначально черновик мемуаров был значительно больше, но потом текст пришлось сократить.

По словам герцога Сассекского, он был вынужден отказаться от целых фрагментов книги, хотя материала у него было на два полноценных тома.

Все дело в том, что Гарри уверен – семья никогда не простит ему рассказ о некоторых событиях.

– Есть некоторые вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир узнал. Потому что я не думаю, что они когда-либо простят меня, – заявил автор «Запасного».

Честно говоря, на фоне тех откровений, зачастую нелепых, которые уже прозвучали в книге, сказанное принцем выглядит всего лишь как попытка сохранить интригу и вызвать интерес читателей к продолжению мемуаров.

Кроме того, принц Гарри заявил, что хотел бы услышать извинения в адрес своей супруги Меган Маркл со стороны некоторых членов семьи.