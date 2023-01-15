«Аквамен» Джейсон Момоа после развода пустился во все тяжкие

Когда то Джейсон Момоа выглядел так Фото: EAST NEWS

Джейсон Момоа - американский актёр гавайского происхождения, снявшийся в 50 кинокартинах. Он стал известным благодаря фильмам «Аквамен», «Форсаж», «Игра престолов», «Спасатели Малибу».

И вот теперь Момоа решил вспомнить свой национальный колорит и изменил свой стиль под родной. Одним из элементов одежды гавайцев является набедренная повязка, вот актёр и решил вернуть ее в свой повседневный гардероб.

Изначально он надевал её лишь для роли в фильме «Вождь войны». И пока шли съемки, даже был замечен в ней на одном из пляжей.

В 2005 году начались отношения Момоа с актрисой Лизой Боне, которая старше его на 12 лет. В браке появились на свет двое детей. Однако в 2022 году союз распался, и «Аквамен» начал чудить.

43-летний актёр переехал жить в фургон и «усыновил» дикого поросёнка. Заодно он сбрил роскошные волосы и набил татуировку, которая, по его словам, означает внутреннее состояние его души.

В 2023 году должна выйти в свет кинокартина «Аквамен-2», в которой Момоа, конечно же, будет в главной роли.