Жительница канадского мегаполиса добровольно наводит чистоту в парке

Торонто является столицей провинции Онтарио и крупнейшим городом Канады Фото: EAST NEWS

Жительница канадского Торонто Роу Илиеску приняла странное для многих решение: вот уже полгода женщина, отправляясь на прогулку с собакой в один из парков города, прихватывает с собой портативный пылесос.

Пока четвероногий друг женщины носится по парку по своим делам, женщина методично убирает окурки за неряшливыми посетителями. Делает это она совершенно добровольно, не ожидая ни оплаты, ни признания.

Удивительно, но узнав об этом, ряд канадцев, вместо того, чтобы начинание Илиеску поддержать или хотя бы одобрить, подвергли действия женщины критике.

– Это абсолютно бесполезная затея, – написал один из пользователей.

– Так ничего не выйдет, для соблюдения порядка надо вводить гигантские штрафы за брошенный мусор, – поддержал его другой.

Впрочем, среди шквала критики нашлось и сообщение, автор которого рассказал, что и сам нередко прихватывает с прогулки в парке чужой мусор, поскольку ему просто противно наблюдать за тем, как место отдыха горожан превращается в свинарник.

Торонто является столицей провинции Онтарио и крупнейшим городом Канады. Его население составляет более 2,7 миллиона человек, а в агломерации Большого Торонто проживает почти 6,5 миллионов человек.

Некогда Торонто считался одним из самых безопасных городов не только Канады, но и всей Северной Америке, однако в 2018 году уровень убийств вывел мегаполис на первое место по этому печальному показателю в стране, а также обогнал даже Нью-Йорк.

Одной из главных проблем современного Торонто считают высокий уровень наркомании и большое количество бездомных. Хотя некоторые патриоты утверждают, что бомжи на улицах – проявление истинной демократии, при которой каждый живет так, как ему заблагорассудится.