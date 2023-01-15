Борьба за власть, а не за истину: Что на самом деле стоит за скандалом вокруг "секретных бумаг" Байдена

Байден попался на том же самом, на чем он ловит Трампа, - на секретных бумагах Фото: REUTERS

Избранный недавно спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил с первым громким публичным заявлением.

«Все видели документы, найденные у бывшего президента Дональда Трампа, они были обнародованы, - напомнил Маккарти в выступлении, опубликованном на видеохостинге YouTube. - Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он же знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству».

… - Виталий Алексеевич, что говорят на этот счёт ваши друзья в США, с которыми вы общаетесь? - такой вопрос в воскресенье, 15 января, я задал известному журналисту и общественному деятелю Виталию Коротичу.

- Вы знаете, говорят они, в общем, о том, что сейчас в Америке идет активная подготовка к выборам президента, которые состоятся в 2024 году.

Байден только что устроил страшные скандалы вокруг Трампа, который уже выдвинул себя кандидатом на новый президентский срок. И тут же появились «секретные бумаги», которые якобы у него хранились в его имении во Флориде… То есть, теперь сам Байден попался на том же самом, на чем он ловит Трампа, - на секретных бумагах.

Вообще, по американским сведениям, около миллиарда – миллиарда! – страниц секретных бумаг болтается в Америке бог знает где. По каким-то непонятным гаражам, квартирам, багажникам, вот.

Но это - борьба за президентство – не за истину и не за сохранение секретов. Ну, что имеем, то имеем.

- А вот, интересно, почему они Россию в этом не обвиняют? Как это обычно у них бывает…

- Понимаете, если бы поймали хоть кого-то…

Видимо, там нет настоящих секретных бумаг, вот они не объявляют, какие там конкретно были секреты. Это, может, меню обеда в Белом доме. Непонятно.

Но все - все скрыто, шито-крыто.

А Россия у них - да, всегда будет виновата, даже если в Америке погода ухудшится.

- Нет, сейчас-то они не обвиняют.

- Не обвиняют, обошлось. Потому что в данном случае охота идет на Байдена и на Трампа - одновременно.

А потом - сейчас Америка хочет как-то выкрутиться из украинского конфликта, как-то - из своих никчёмных президентских гонок.

Это все - попытка отвлечь, переключить общественное мнение.

А, вообще, Трамп и Байден - на самом деле - никакие не кандидаты, совершенно из них уже не будет новых президентов. Все еще впереди. Вот мы и мы тоже ждем.

- Ага, ясно. Ну, ладно. То есть… не надо придавать этому большое значение.

- Вы знаете, можно и придавать, но иметь ввиду, что значение это - внутриамериканское. (В США уже вовсю идёт Великая предвыборная борьба.)

В данном случае, что редко бывает, они на нас не замахиваются. Но, я думаю, наша очередь очень скоро придет. Все равно, что бы ни случилось, будем мы виноваты.

- Нет, не пройдет, не пройдет это.

- Я надеюсь. Но по их точке зрения, объявить это всегда не вредно. Они будут гадить нам чем могут.

- Ладно, мы выдержим и это. Мы победим, Виталий Алексеевич.

- Хотелось бы. Но в данном случае, я повторяю, это - чужая борьба. Но и в чужой борьбе очень выгодно не выглядеть слабым.

- Спасибо вам большое.

- Спасибо вам.

- Обнимаю.