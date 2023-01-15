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15 января 2023 7:59

Борьба за власть, а не за истину: Что на самом деле стоит за скандалом вокруг "секретных бумаг" Байдена

Виталий Коротич назвал скандал вокруг секретных бумаг Байдена попыткой отвлечь общество от проблем
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Байден попался на том же самом, на чем он ловит Трампа, - на секретных бумагах

Байден попался на том же самом, на чем он ловит Трампа, - на секретных бумагах

Фото: REUTERS

Избранный недавно спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил с первым громким публичным заявлением.

«Все видели документы, найденные у бывшего президента Дональда Трампа, они были обнародованы, - напомнил Маккарти в выступлении, опубликованном на видеохостинге YouTube. - Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он же знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству».

… - Виталий Алексеевич, что говорят на этот счёт ваши друзья в США, с которыми вы общаетесь? - такой вопрос в воскресенье, 15 января, я задал известному журналисту и общественному деятелю Виталию Коротичу.

- Вы знаете, говорят они, в общем, о том, что сейчас в Америке идет активная подготовка к выборам президента, которые состоятся в 2024 году.

Байден только что устроил страшные скандалы вокруг Трампа, который уже выдвинул себя кандидатом на новый президентский срок. И тут же появились «секретные бумаги», которые якобы у него хранились в его имении во Флориде… То есть, теперь сам Байден попался на том же самом, на чем он ловит Трампа, - на секретных бумагах.

Вообще, по американским сведениям, около миллиарда – миллиарда! – страниц секретных бумаг болтается в Америке бог знает где. По каким-то непонятным гаражам, квартирам, багажникам, вот.

Но это - борьба за президентство – не за истину и не за сохранение секретов. Ну, что имеем, то имеем.

- А вот, интересно, почему они Россию в этом не обвиняют? Как это обычно у них бывает…

- Понимаете, если бы поймали хоть кого-то…

Видимо, там нет настоящих секретных бумаг, вот они не объявляют, какие там конкретно были секреты. Это, может, меню обеда в Белом доме. Непонятно.

Но все - все скрыто, шито-крыто.

А Россия у них - да, всегда будет виновата, даже если в Америке погода ухудшится.

- Нет, сейчас-то они не обвиняют.

- Не обвиняют, обошлось. Потому что в данном случае охота идет на Байдена и на Трампа - одновременно.

А потом - сейчас Америка хочет как-то выкрутиться из украинского конфликта, как-то - из своих никчёмных президентских гонок.

Это все - попытка отвлечь, переключить общественное мнение.

А, вообще, Трамп и Байден - на самом деле - никакие не кандидаты, совершенно из них уже не будет новых президентов. Все еще впереди. Вот мы и мы тоже ждем.

- Ага, ясно. Ну, ладно. То есть… не надо придавать этому большое значение.

- Вы знаете, можно и придавать, но иметь ввиду, что значение это - внутриамериканское. (В США уже вовсю идёт Великая предвыборная борьба.)

В данном случае, что редко бывает, они на нас не замахиваются. Но, я думаю, наша очередь очень скоро придет. Все равно, что бы ни случилось, будем мы виноваты.

- Нет, не пройдет, не пройдет это.

- Я надеюсь. Но по их точке зрения, объявить это всегда не вредно. Они будут гадить нам чем могут.

- Ладно, мы выдержим и это. Мы победим, Виталий Алексеевич.

- Хотелось бы. Но в данном случае, я повторяю, это - чужая борьба. Но и в чужой борьбе очень выгодно не выглядеть слабым.

- Спасибо вам большое.

- Спасибо вам.

- Обнимаю.

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