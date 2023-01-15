Борьба за власть, а не за истину: Что на самом деле стоит за скандалом вокруг "секретных бумаг" Байдена

Байден попался на том же самом, на чем он ловит Трампа, - на секретных бумагах
Фото: REUTERS
Избранный недавно спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил с первым громким публичным заявлением.
«Все видели документы, найденные у бывшего президента Дональда Трампа, они были обнародованы, - напомнил Маккарти в выступлении, опубликованном на видеохостинге YouTube. - Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он же знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству».
… - Виталий Алексеевич, что говорят на этот счёт ваши друзья в США, с которыми вы общаетесь? - такой вопрос в воскресенье, 15 января, я задал известному журналисту и общественному деятелю Виталию Коротичу.
- Вы знаете, говорят они, в общем, о том, что сейчас в Америке идет активная подготовка к выборам президента, которые состоятся в 2024 году.
Байден только что устроил страшные скандалы вокруг Трампа, который уже выдвинул себя кандидатом на новый президентский срок. И тут же появились «секретные бумаги», которые якобы у него хранились в его имении во Флориде… То есть, теперь сам Байден попался на том же самом, на чем он ловит Трампа, - на секретных бумагах.
Вообще, по американским сведениям, около миллиарда – миллиарда! – страниц секретных бумаг болтается в Америке бог знает где. По каким-то непонятным гаражам, квартирам, багажникам, вот.
Но это - борьба за президентство – не за истину и не за сохранение секретов. Ну, что имеем, то имеем.
- А вот, интересно, почему они Россию в этом не обвиняют? Как это обычно у них бывает…
- Понимаете, если бы поймали хоть кого-то…
Видимо, там нет настоящих секретных бумаг, вот они не объявляют, какие там конкретно были секреты. Это, может, меню обеда в Белом доме. Непонятно.
Но все - все скрыто, шито-крыто.
А Россия у них - да, всегда будет виновата, даже если в Америке погода ухудшится.
- Нет, сейчас-то они не обвиняют.
- Не обвиняют, обошлось. Потому что в данном случае охота идет на Байдена и на Трампа - одновременно.
А потом - сейчас Америка хочет как-то выкрутиться из украинского конфликта, как-то - из своих никчёмных президентских гонок.
Это все - попытка отвлечь, переключить общественное мнение.
А, вообще, Трамп и Байден - на самом деле - никакие не кандидаты, совершенно из них уже не будет новых президентов. Все еще впереди. Вот мы и мы тоже ждем.
- Ага, ясно. Ну, ладно. То есть… не надо придавать этому большое значение.
- Вы знаете, можно и придавать, но иметь ввиду, что значение это - внутриамериканское. (В США уже вовсю идёт Великая предвыборная борьба.)
В данном случае, что редко бывает, они на нас не замахиваются. Но, я думаю, наша очередь очень скоро придет. Все равно, что бы ни случилось, будем мы виноваты.
- Нет, не пройдет, не пройдет это.
- Я надеюсь. Но по их точке зрения, объявить это всегда не вредно. Они будут гадить нам чем могут.
- Ладно, мы выдержим и это. Мы победим, Виталий Алексеевич.
- Хотелось бы. Но в данном случае, я повторяю, это - чужая борьба. Но и в чужой борьбе очень выгодно не выглядеть слабым.
- Спасибо вам большое.
- Спасибо вам.
- Обнимаю.
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