В страшном крушении самолета в Непале выжили четверо пассажиров. Их спасло чудо

На борту находилось 72 человека - 68 пассажиров и четверо членов экипажа Фото: REUTERS

Турбовинтовой пассажирский самолет АТR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Катманду в город Покхара на западе страны, разбился утром 15 января, не долетев до аэропорта назначения всего пару километров. На борту находилось 72 человека - 68 пассажиров и четверо членов экипажа.

Согласно уточненным данным, на рейс были зарегистрированы 53 гражданина Непала, 5 граждан Индии, четверо россиян, два обладателя корейских паспортов, француз, аргентинец, ирландец и австралиец.

Первоначально сообщалось, что все находившиеся в самолете погибли. На месте трагедии уже найдено 29 тел. Однако затем появились сведения, что в ходе спасательных работ удалось обнаружить несколько выживших. Речь идет о четырех непальцах, которые находятся в крайне тяжелом состоянии. Их срочно доставили в ближайший госпиталь. Если эта информация верна, то речь может идти о чуде: при падении самолет взорвался и развалился на несколько кусков, которые были сразу охвачены пламенем. Возможно, некоторых пассажиров взрывной волной выбросило из салона, что и уберегло их от мгновенной смерти.

Имена четырех россиян пока не оглашаются. Однако посол РФ в Непале Алексей Новиков подтвердил их гибель. «К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем всё необходимое содействие родственникам погибших россиян», - рассказал он ТАСС.

В страшном крушении самолета в Непале выжили четверо пассажиров Фото: REUTERS

По некоторым данным, среди них могла находиться тревел-блогер из России Елена Б. Перед трагедией она разместила в соцсети снимок, где написала о том, что направляется в Непал.

Причины катастрофы пока не установлены. На видео, попавшем в сеть, видно, что снижающийся самолет вдруг потерял скорость, стал крениться на левое крыло, а затем падать. Очевидец катастрофы, наш соотечественник Александр Ковалев, рассказал телеканалу НТВ: «Самолет заходил на посадку, заходил очень низко. И его как-то начало просаживать. Двигатели работали оба, никакого пожара не было. Все работало».

Другие очевидцы из числа местных жителей утверждают, что пилот, понимая, что лайнер обречен, сам направил его в сторону от городских кварталов - в ущелье реки Сети, и если бы он промедлил «еще несколько секунд», воздушное судно могло бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, где сейчас находится оживленный рынок.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолета. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», - говорится в телеграмме.

Позднее в авиакомпании объявили - все 72 человека, находившиеся на борту, все-таки погибли, выживших нет.