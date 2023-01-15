Сын не успел проститься с матерью: Стало известно о последних днях Инны Чуриковой

Инна Чурикова умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве по официальной версии: из-за остановки сердца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 17 января, пройдет прощание с Инной Чуриковой. Пока неясно, где будет отпевание. В "Ленкоме" считают, что было бы правильно это сделать в храме Рождества Богородицы, что рядом с театром. Когда-то театр занимался его восстановлением, по инициативе Александра Абдулова в конце 1980-х проходил фестиваль «Задворки», средства от которого направлялись на восстановление храма. Но решение все же за сыном актрисы Иваном и ее мужем режиссером Глебом Панфиловым. Сегодня утром они поехали на Новодевичье кладбище выбирать место, где во вторник будет похоронена Инна Михайловна.

На этот счет вчера поступала противоречивая информация: то называлось Троекуровское кладбище, потом все-таки удалось договориться о Новодевичьем. Инна Чурикова – Народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». По статусу положен главный некрополь страны. Но дело не только в статусе, но и в народной любви, которая к Чуриковой безмерна.

- Правда восторжествовала. Я очень этому рад. Руководство города приняло правильное решение (решение о Новодевичьем кладбище принимает лично Сергей Собянин – Ред.), - говорит директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Инна Михайловна - великая актриса. Она заслужила этой чести, если уместно так сказать.

Вчера очень многие обращались в театр, чтобы мы похлопотали о Новодевичьем. Уж за кого, а за Инну Михайловну не стыдно просить. Она не только великая актриса, но и потрясающий, очень добрый, порядочный человек, которая старалась помочь каждому. Её в театре любили все.

Во вторник, 17 января, пройдет прощание с Инной Чуриковой в театре «Ленком», в котором она прослужила почти полвека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сообщение о ее смерти было совершенно неожиданным. Марк Борисович, неужели не было никаких предвестников беды? В этом сезона Инна Михайловна не выходила на сцену «Ленкома». Значит болела…

- К сожалению, не выходила. Говорила, что они с Глебом Анатольевичем (Панфиловым) боятся ковида. Береглись. Она иногда играла английскую королеву в Театре им.Вахтангова (спектакль «Аудиенция» - Ред.). Но и там бывали отмены спектакля.

- Получается, Инна Михайловна плохо себя чувствовала достаточно давно?

- Конечно, если бы чувствовала себя хорошо, она бы играла. Как настоящая, большая актриса она без сцены не могла жить.

- Вчера появилась неподтвержденной информация, что у Инны Михайловны были проблемы с вестибулярным аппаратом из-за кист в головном мозге. Из-за этого была нарушена координация. В последние несколько лет она довольно часто попадала в больницу с различными переломами и ушибами – несколько раз ломала руки, ребра… Вот и минувшим летом попала в больницу: из-за падения у Инны Михайловны был перелом ребер.

- Да, часто падала и были переломы. Но какой смысл сейчас судачить об этом, если Инну Михайловну уже не вернуть?

В Новый год она была дома. Мы с ней разговаривали по телефону. Потом решили положить её в больницу на обследование. Были проблемы со здоровьем. Последний раз мы разговаривали примерно неделю назад. Она кокетничала, шутила, смеялась. Всегда брала трубку. Говорила, что хочет что-то новое сыграть, читала пьесы. Был разговор, что она со Збруевым сыграет в новом спектакле. Потом у неё возникли проблемы с легкими. Какие именно? Я не врач, не могу сказать. Знаю, что последние дни Инна Михайловна была на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.). Уж поверьте, когда в больнице ей стало плохо, были проделаны огромные усилия, чтобы её спасти. Собрался консилиум из лучших специалистов Москвы.

Инна Чурикова с сыном Иваном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Так из-за чего произошла катастрофа?

- Вчера утром ей стало хуже. Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны - Ивану. Он только что прилет в Москву, буквально выходил из самолета (сын актрисы живет в Лондоне – Ред.). Он недавно прилетал на Новый год. Но потом вернулся в Лондон, наверное, по делам. Постоянно был на связи. Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых её уже не застал, не успел... Инна Михайловна сына боготворила, он её тоже очень любил. Поздний и единственный ребенок…

Инна Чурикова умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве по официальной версии: из-за остановки сердца. Народной артистке СССР было 79 лет.

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