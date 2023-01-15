Коронавирус становится все более и более заразным, но есть и хорошие новости: Хроника мутаций

Уже три года коронавирус шагает по всей планете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже три года коронавирус шагает по всей планете, за это время сменилось множество его штаммов (подвидов). Очередная мутация последнего «омикрона», которую назвали «кракен», появилась в конце лета. И на днях проникла к нам.

Что будет дальше — неизвестно, но большинство ученых склоняются к мнению, что коронавирус пришел к нам надолго. Человечество учится жить с ним бок о бок. А мы решили вспомнить, как все начиналось.

1. Декабрь 2019 года. Уханьский вариант

Появился в Китае, в Россию был завезен 31 января 2020 года.

Инкубационный период 7 – 12 дней.

Симптомы: часто высокая температура, сильный кашель, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сильная ломота в мышцах. Быстрое поражение легких.

Основная проблема была в том, что не было специфического лечения, не было прививок и вирус в целом был не изучен. Хотя новым его назвать было сложно — семейство коронавирусов сосуществует бок о бок с нами не одного столетие.

Именно из-за отсутствия протоколов лечения, прививок и при этом частых тяжелых форм заболевания в апреле 2020 во всех странах мирах были объявлены локдауны. Мир заперся по домам на несколько недель. Отменены все мероприятия. Курьеры, доставляющие продукты на дом, становятся героями.

2. Сентябрь 2020. Британский вариант — Альфа*

*С этого момента эксперты ВОЗ предлагают называть новые варианты и подварианты коронавируса буквами греческого алфавита. Очень уж мир за эти месяцы ополчился на «китайский» вирус. Но у вирусов, как выясняется, национальностей нет. Поэтому пусть будут греческими буквами.

Инкубационный период сократился до 5 – 10 дней.

Симптомы: практически те же самые, что и у уханьского варианта, но больше людей в процентном отношении начали жаловаться на кашель и сильную усталость. Повысилась заразность — в среднем теперь один носитель вируса заражал 2-3 человек (при уханьском варианте, как правило, 1-2).

В странах по-прежнему сохраняется обязательное ношение масок, во многих действуют серьезные ограничительные меры на массовые мероприятия, закрыты границы, но постепенно меры ослабляются.

В мире появляются первые прививки (первая общедоступная вакцина, российский «Спутник», была зарегистрирована в августе 2020).

3. Декабрь 2020. Южноафриканский вариант — Бета

Симптомы не сильно отличались от альфы, но повысилась количество тяжело болеющих людей. Основная опасность была в том, что он поражал в основном молодых и здоровых людей.

4. Январь 2021. Бразильский вариант — Гамма

Распространился в лесах Амазонки, известность получил, после того как им заразились четыре японских туриста. В Токио случилась вспышка.

Заразность вируса становится все выше. И внезапно появилась опасность повторного заражения.

5. Май 2021. Индийский вариант — Дельта

В июне 2021 года уже вовсю хозяйничал в России. Более заразен, чем вариант альфа — почти в два раза, поэтому захватил мир стремительно. На тот момент самый заразный вариант: исходно от одного человека в среднем заражались 5-7 других, тогда как первоначальным уханьских штаммом — не более двух.

Симптомы: к уже «привычным» лихорадке, кашлю, мышечным болям добавились насморк, боль в горле, диарея, тошнота, рвота. А вот обоняние и осязание пропадают реже.

Наиболее тяжело протекающий вариант: риск госпитализаций вырос в два раза. Да и летальность в сравнении с уханьским штаммом выросла почти на 140%.

Все это происходит на фоне обязательного ношения масок в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

6. Ноябрь 2021. Южноафриканский вариант — Омикрон

Впервые зарегистрирован в ноябре 2021 в ЮАР, а потом появился как-то сразу везде. В России зарегистрирован с конца декабря 2021 года. Повальное распространение началось в начале января 2022 года. С тех пор остается доминирующим штаммом во всем мире.

Основная особенность — мутации в спайк-белке (или шиповидном белке), которым вирус прикрепляется к организму человека и на который ориентированы практически все вакцины. Благодаря своим особенностям, «омикрон» уходит от иммунитета, причем как прививочного, так и антител, оставшихся после встречи с первыми видами коронавируса.

Известны его многочисленные мутации: «стелс», который научился уклоняться от тест-систем, «кентавр», а также «тифион», «цербер»... Все эти мифические чудовища — подварианты одного «омикрона». Как метко прозвали их ученые — суп из вирусов. На данный момент известно несколько сотен подвидов...

Один из последних - «кракен». Он уже вовсю марширует по Америке и Европе, а значит скоро в большом количестве появится и у нас. По словам вирусолога, доктора биологических наук Петра Чумакова, «эволюция идет в очень хорошую сторону для нас, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным. Он будет реже вызывать тяжелые формы заболевания».

Основные особенности «омикрона» (и «кракена» в том числе): очень высокая заразность. Заражает и детей (которых редко задевали предыдущие штаммы), и взрослых. При этом тяжесть заболевания снизилась в разы: в процентном соотношении госпитализации требовались сравнительно небольшому количеству заболевших людей. Но из-за того, что болели массово (только в России в феврале-марте 2022 года заражалось каждый день более сотни тысяч человек), больницы были забиты до отказа. Сейчас по всей в России госпитализируют в день не более тысячи человек с ковидом. Поэтому летом были отменены антиковидные меры — мы с облегчением сняли маски.

Симптомы: чаще всего невысокая (до 38С) температура, иногда и вовсе без лихорадки, головная боль, усталость, боли в мышцах. Его легко можно спутать с сезонными ОРВИ, потому что есть насморк, боль в горле, заложенность носа, кашель (в первые дни сухой), часто охриплость, диарея. А вот потеря обоняния или осязания встречается все реже.

Специалисты ВОЗ рекомендуют не ослаблять бдительность и соблюдать основные меры безопасности: мыть руки и лицо после улицы, желательно носить маски в общественных местах. Чаще проветривать помещения. И вакцинироваться.

Врачи и ученые во всем мире, несмотря на то, что отмечают неуязвимость «омикрона» перед поствакцинальным иммунитетом, по-прежнему называют прививки основной защитой — они не дают болезни перейти в тяжелую стадию и развиться осложнениям.

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