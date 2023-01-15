Коронавирус становится все более и более заразным, но есть и хорошие новости: Хроника мутаций

Уже три года коронавирус шагает по всей планете
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Уже три года коронавирус шагает по всей планете, за это время сменилось множество его штаммов (подвидов). Очередная мутация последнего «омикрона», которую назвали «кракен», появилась в конце лета. И на днях проникла к нам.
Что будет дальше — неизвестно, но большинство ученых склоняются к мнению, что коронавирус пришел к нам надолго. Человечество учится жить с ним бок о бок. А мы решили вспомнить, как все начиналось.
Появился в Китае, в Россию был завезен 31 января 2020 года.
Инкубационный период 7 – 12 дней.
Симптомы: часто высокая температура, сильный кашель, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сильная ломота в мышцах. Быстрое поражение легких.
Основная проблема была в том, что не было специфического лечения, не было прививок и вирус в целом был не изучен. Хотя новым его назвать было сложно — семейство коронавирусов сосуществует бок о бок с нами не одного столетие.
Именно из-за отсутствия протоколов лечения, прививок и при этом частых тяжелых форм заболевания в апреле 2020 во всех странах мирах были объявлены локдауны. Мир заперся по домам на несколько недель. Отменены все мероприятия. Курьеры, доставляющие продукты на дом, становятся героями.
*С этого момента эксперты ВОЗ предлагают называть новые варианты и подварианты коронавируса буквами греческого алфавита. Очень уж мир за эти месяцы ополчился на «китайский» вирус. Но у вирусов, как выясняется, национальностей нет. Поэтому пусть будут греческими буквами.
Инкубационный период сократился до 5 – 10 дней.
Симптомы: практически те же самые, что и у уханьского варианта, но больше людей в процентном отношении начали жаловаться на кашель и сильную усталость. Повысилась заразность — в среднем теперь один носитель вируса заражал 2-3 человек (при уханьском варианте, как правило, 1-2).
В странах по-прежнему сохраняется обязательное ношение масок, во многих действуют серьезные ограничительные меры на массовые мероприятия, закрыты границы, но постепенно меры ослабляются.
В мире появляются первые прививки (первая общедоступная вакцина, российский «Спутник», была зарегистрирована в августе 2020).
Симптомы не сильно отличались от альфы, но повысилась количество тяжело болеющих людей. Основная опасность была в том, что он поражал в основном молодых и здоровых людей.
Распространился в лесах Амазонки, известность получил, после того как им заразились четыре японских туриста. В Токио случилась вспышка.
Заразность вируса становится все выше. И внезапно появилась опасность повторного заражения.
В июне 2021 года уже вовсю хозяйничал в России. Более заразен, чем вариант альфа — почти в два раза, поэтому захватил мир стремительно. На тот момент самый заразный вариант: исходно от одного человека в среднем заражались 5-7 других, тогда как первоначальным уханьских штаммом — не более двух.
Симптомы: к уже «привычным» лихорадке, кашлю, мышечным болям добавились насморк, боль в горле, диарея, тошнота, рвота. А вот обоняние и осязание пропадают реже.
Наиболее тяжело протекающий вариант: риск госпитализаций вырос в два раза. Да и летальность в сравнении с уханьским штаммом выросла почти на 140%.
Все это происходит на фоне обязательного ношения масок в общественном транспорте и местах массового скопления людей.
Впервые зарегистрирован в ноябре 2021 в ЮАР, а потом появился как-то сразу везде. В России зарегистрирован с конца декабря 2021 года. Повальное распространение началось в начале января 2022 года. С тех пор остается доминирующим штаммом во всем мире.
Основная особенность — мутации в спайк-белке (или шиповидном белке), которым вирус прикрепляется к организму человека и на который ориентированы практически все вакцины. Благодаря своим особенностям, «омикрон» уходит от иммунитета, причем как прививочного, так и антител, оставшихся после встречи с первыми видами коронавируса.
Известны его многочисленные мутации: «стелс», который научился уклоняться от тест-систем, «кентавр», а также «тифион», «цербер»... Все эти мифические чудовища — подварианты одного «омикрона». Как метко прозвали их ученые — суп из вирусов. На данный момент известно несколько сотен подвидов...
Один из последних - «кракен». Он уже вовсю марширует по Америке и Европе, а значит скоро в большом количестве появится и у нас. По словам вирусолога, доктора биологических наук Петра Чумакова, «эволюция идет в очень хорошую сторону для нас, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным. Он будет реже вызывать тяжелые формы заболевания».
Основные особенности «омикрона» (и «кракена» в том числе): очень высокая заразность. Заражает и детей (которых редко задевали предыдущие штаммы), и взрослых. При этом тяжесть заболевания снизилась в разы: в процентном соотношении госпитализации требовались сравнительно небольшому количеству заболевших людей. Но из-за того, что болели массово (только в России в феврале-марте 2022 года заражалось каждый день более сотни тысяч человек), больницы были забиты до отказа. Сейчас по всей в России госпитализируют в день не более тысячи человек с ковидом. Поэтому летом были отменены антиковидные меры — мы с облегчением сняли маски.
Симптомы: чаще всего невысокая (до 38С) температура, иногда и вовсе без лихорадки, головная боль, усталость, боли в мышцах. Его легко можно спутать с сезонными ОРВИ, потому что есть насморк, боль в горле, заложенность носа, кашель (в первые дни сухой), часто охриплость, диарея. А вот потеря обоняния или осязания встречается все реже.
Специалисты ВОЗ рекомендуют не ослаблять бдительность и соблюдать основные меры безопасности: мыть руки и лицо после улицы, желательно носить маски в общественных местах. Чаще проветривать помещения. И вакцинироваться.
Врачи и ученые во всем мире, несмотря на то, что отмечают неуязвимость «омикрона» перед поствакцинальным иммунитетом, по-прежнему называют прививки основной защитой — они не дают болезни перейти в тяжелую стадию и развиться осложнениям.
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