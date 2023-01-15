Путин сделал заявления о ходе спецоперации и ситуации в экономике: Что сказал президент

Глава российского государства сделал ряд важных заявлений Фото: REUTERS

В интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», эфир которой на канале «Россия 1» прошел вечером 15 января, глава российского государства сделал ряд важных заявлений.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЭКОНОМИКЕ

В частности, ситуацию в национальной экономике российский лидер оценил как стабильную. Гораздо лучше прогнозов, сделанных не только нашими экономистами, но и известными гуру мировой экономики.

- Ситуация в экономике стабильная. Больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы сами прогнозировали. На подъеме находятся строительство, промышленное производство, сельское хозяйство - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что такая оценка подтверждается рядом серьезных макроэкономических показателей.

- У нас, как я говорил недавно на встрече с правительством, один из главных показателей – это безработица. И она сейчас на историческом минимуме находится. Инфляция оказалась ниже ожидаемой. И они имеет, что важно, тенденцию к сокращению. По итогам первого квартала 2023 года инфляция может снизиться с 11,9% примерно до 5%, - сообщил президент России.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ СВО

Говоря о том, как развивается специальная военная операция на Украине, ее динамику президент назвал «положительной». Она, по словам Верховного главнокомандующего, следует в рамках того плана, что разработан национальным оборонным ведомством и Генеральным штабом ВС РФ.

- Динамика наблюдается положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы, - подчеркнул Владимир Владимирович.

Президент также отметил тот факт, насколько поддержка военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, важна для них самих и для всех их близких.