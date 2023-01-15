С 1 января пенсии для неработающих пенсионеров в России подняли на 4,8%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инфляция в 2022 году составила 11,9% - таковы окончательные данные, которые на днях озвучил Росстат. Именно на эту цифру будут увеличены социальные выплаты, которые традиционно повышают в России с февраля.

- В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций, - сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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Рост пенсий обогнал инфляцию

Пенсии в России традиционно повышают с 1 января, не дожидаясь официальных данных по инфляции за предыдущий год. Но при этом власти стараются, чтобы пенсии росли быстрее цен. Так вышло и на этот раз.

Напомним, с 1 января пенсии для неработающих пенсионеров в России подняли на 4,8%. Мало? Только на первый взгляд. Не будем забывать, что из-за мощной волны инфляции, которая накрыла страну прошлой весной, в 2022 году случилась внеплановая индексация. В июне пенсии подняли на 10%. Таким образом, общая индексация пенсий составила примерно 15,3% (1 × 1,1 × 1,048 = 1,1528). Это заметно выше официальной инфляции в 11,9%. В результате с января средняя пенсия в России выросла до 21 864 рублей.