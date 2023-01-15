Фильм «Мимино» должен был стать почти мюзиклом. Но Вахтанг Кикабидзе наотрез отказался петь в кадре

Вахтанг Кикабидзе в фильме "мимино" Фото: кадр из фильма

«ДАНЕЛИИ Я НЕ ПОНРАВИЛСЯ СТРАШНО»

Карьера Вахтанга Кикабидзе началась в середине 60-х - и старт был стремительным. Сначала был ансамбль «Орэра», прогремевший на весь СССР. А потом молодой человек безо всякого актерского образования сыграл главную роль в фильме Георгия Данелия «Не горюй!».

И Георгий Николаевич, и Вахтанг Константинович любили вспоминать эту историю. Данелия писал в мемуарах, что никак не мог найти исполнителя роли Бенжамена Глонти. И вдруг ему позвонила мама: «Включай телевизор, там твой Бенжамен поет». «По телевизору показывали выступление грузинского ансамбля «Орэра». На барабане играл худющий брюнет, — он все время скалил зубы. Да, что-то мама перепутала...»

Данелия вызвал Кикабидзе на встречу, потом на пробы, и с каждым разом убеждался, что этот человек не имеет никакого отношения к его персонажу. Но все женщины вокруг приходили в восторг и твердили, что только Буба Кикабидзе сможет сыграть главную роль.

Вахтанг Кикабидзе в фильме "Не горюй!" Фото: кадр из фильма.

«Я Данелии не понравился страшно, - рассказывал Кикабидзе корреспонденту «КП» в 2011 году. - У него по сценарию этот главный герой был толстый, рыжий, потеющий, пьющий человек. Мне позвонили и сказали – прийти в гостиницу, где они остановились. Он когда меня увидел, чуть не упал. Он ждал что-то другое, понимаете. И почти месяц он меня мучил. Мы с ансамблем «Орэра» тогда готовились поехать на гастроли в Турцию, а Турция в 1967 году была очень закрытой страной. У меня были репетиции с утра до вечера. И я говорю – вы уж хоть что-нибудь снимите, не понравится, скажете, я все пойму. И он назначил пробы. Сцена сватовства, вот помните, тяжелая такая большая сцена – Серго Закариадзе пришел, Настя Вертинская. Я так на них смотрю… Я-то с улицы, я не театральный человек. Отсняли и я уехал. Через 10 дней вдруг телеграмма приходит. Ночью позвонили в гостиницу и сказали – Кикабидзе срочно надо прийти в советское представительство. Я подумал, что дома что-то случилось, побежал, а там телеграмма лежала: «Поздравляем артиста Кикабидзе с утверждением в главной роли в фильме «Не горюй».

И потом я не был уверен, что меня все время будут снимать, понимаете. У меня было ощущение, что я не для кино… Вообще-то у нас страна-то вся была очень талантливая - столько республик, столько талантливых людей. Но они были не оприходованы. Мимо многих все прошло. Мне просто повезло, что на меня попал Данелия, если говорить про кино»…

Кадр из фильма "Мимино"

«ХАДЖИ-МУРАТА ТЫ НЕ БУДЕШЬ ИГРАТЬ, А ШАМИЛЯ БУДЕШЬ»

Кикабидзе стал любимым актером Данелии. Он сыграл у него в четырех картинах. Еще - в «Совсем пропащем», в «Фортуне» и, разумеется, в «Мимино». Должен был сняться еще в двух - в «Паспорте» (но там французские продюсеры настояли, что надо брать французского актера) и в «Хаджи-Мурате». Вот как раз экранизация повести Толстого была и для Данелии, и для Кикабидзе проектом мечты. «Я всю жизнь хотел сыграть Хаджи Мурата, - рассказывал Кикабидзе. - Данелия запускался с этим фильмом, и я к нему пришел с бритой головой, с бородой. Он открыл дверь, посмотрел на меня и сказал: «Хаджи Мурата ты не будешь играть, а Шамиля будешь». Потом прикрыли ему картину, а очень интересная была бы картина…»

Но, по счастью, был снят «Мимино», ставший для Данелии и для Кикабидзе режиссерским и актерским шедевром. Тут уже Данелия ни секунды не сомневался, кого брать на роль Валентина Константиновича Мизандари - роль была написана специально для него. Вообще Георгий Николаевич говорил, что любимых актеров у него два - Кикабидзе и Евгений Леонов. Но «если Женю я мог снимать во всех фильмах, то Бубу — нет. Кого бы он мог сыграть в «Афоне»?»

Он вспоминал: «Помимо того, что Кикабидзе великолепный актер, у него есть одна особенность: если у Бубы сцена не получается, надо тут же проверять сценарий. Буба так входит в роль, что не может сыграть то, чего его персонаж не может сделать по логике характера». Фильм «Мимино» изначально должен был быть чуть ли не мюзиклом: в нем было несколько песен, для которых заранее записали фонограмму. И съемки начали со сцены, в которой Валико идет по грузинской деревне и поет. Когда включили камеру, Кикабидзе не смог даже сдвинуться с места. Просто понял, что для его героя будет предельно неестественно вот так взять и запеть. И Данелия был вынужден поменять всю концепцию: в окончательном варианте фильма Кикабидзе поет всего две песни - «Чито-гврито» («Птичка-жемчужинка») и «Приходит день, уходит день», и обе за кадром.

Вахтанг Кикабидзе Фото: Владимир ВОРСОБИН

«ЛУЧШЕЕ ВИНО, ПО-МОЕМУ - ВОДКА»

Данелия в мемуарах вспоминал множество забавных моментов со съемок «Мимино». Например, когда снимали в Грузии, в деревню начали съезжаться люди со всего района, чтобы оказать внимание любимому артисту. И все пытались напоить Кикабидзе чачей. Отказаться было почти невозможно: ведь человек ехал целый день, чтобы выпить с Бубой. Но на горизонте маячило пьянство, которое никак не помогло бы съемочному процессу. Кикабидзе искал предлоги. Говорил, что у него больное сердце, - а ему отвечали, что чача - лучшее лекарство для сердца, что у него больная печень - а говорили, что чача лучшее лекарство для печени. Говорил, что устал - а ему отвечали, что чача - несравненный источник энергии… В конце концов Данелия с изумлением увидел, что пастухи сами пьют, а Бубе даже не предлагают.

«Утром я спросил у Бубы, как он этого добился.

- Тебе я скажу. Но этот патент мой, и без моего разрешения его использовать нельзя. Они думают, что у меня триппер.

- Почему они так решили?

- Я сказал одному по секрету.

Устное радио сработало. Молва о настоящей мужской болезни Бубы быстро распространилась по горам, и больше пастухи его пить не заставляли и следили, чтобы и другие не поили…»

(Кстати, в 2011-м у Кикабидзе спросили, как он относится к еде и вину, которыми славится Грузия. Он ответил: «Мое любимое блюдо - жареная картошка. Я вообще люблю забегаловки такие, я не люблю фешенебельные рестораны. А лучшее вино, по-моему, водка - но это уже гастрольная болезнь. С водкой легко - после концерта выпил, лег, и уснул… А вот чачи много пить нельзя. Моя бабушка, помню, когда я маленький был, всегда утром выпивала 50 граммов - но это как лекарство было. А много чачи – это изжога»).

КСТАТИ

Еще Данелия вспоминал: «Когда песня «Мои года — мое богатство» была очень популярна, про Бубу ходил такой анекдот. Буба однажды вернулся домой и увидел: дверь взломана, но из квартиры ничего не украдено, а на столе записка: «Мы думали, что ты шутишь, когда поешь, что твои года — твое богатство». Но я знаю — это не анекдот, а чистая правда. Буба — человек широкий, многим помогает, и, несмотря на то, что он был очень популярен и хорошо зарабатывал, на себя и свою семью у него мало оставалось. Всю жизнь он прожил в маленькой кооперативной квартире, и даже машины у него не было. Первая собственная «Волга» у него появилась в шестьдесят лет. И то он не сам купил — а ему ее подарили на юбилей. В придачу к годам».