Инна Чурикова умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первоначально появилась информация, что прощание с Инной Чуриковой пройдет в «Ленкоме» 17 января. В этом театре она прослужила без малого полвека.

Где состоится прощание с Инной Чуриковой

Но потом по решению семьи народной артистки церемония прощания была перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00.

Гражданской панихиды в театре не будет.

Инна Михайловна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Кроме того, «Ленком» проинформировал зрителей, что в связи с трагическим событием – уходом из жизни народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой – в репертуаре театра произошли изменения:

- спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» с 14 января переносится на 7 февраля;

- спектакль «Доходное место» – с 15 января на 16 марта;

- спектакль «Под одной крышей» – с 17 января на 10 апреля.

Купленные билеты действительны на перенесенные даты и не требуют дополнительного переоформления. Их можно сдать.

Инна Чурикова умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве по официальной версии: из-за остановки сердца. Народной артистке СССР было 79 лет.

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