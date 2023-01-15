Инна Чурикова умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Первоначально появилась информация, что прощание с Инной Чуриковой пройдет в «Ленкоме» 17 января. В этом театре она прослужила без малого полвека.
Но потом по решению семьи народной артистки церемония прощания была перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00.
Гражданской панихиды в театре не будет.
Инна Михайловна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.
Кроме того, «Ленком» проинформировал зрителей, что в связи с трагическим событием – уходом из жизни народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой – в репертуаре театра произошли изменения:
- спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» с 14 января переносится на 7 февраля;
- спектакль «Доходное место» – с 15 января на 16 марта;
- спектакль «Под одной крышей» – с 17 января на 10 апреля.
Купленные билеты действительны на перенесенные даты и не требуют дополнительного переоформления. Их можно сдать.
Инна Чурикова умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве по официальной версии: из-за остановки сердца. Народной артистке СССР было 79 лет.
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