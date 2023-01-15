Виктор Баранец о включении в санкционный список на Украине: «Значит, мой вклад в борьбу с этим режимом замечен врагом»

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте президента Украины 15 января был опубликован список из 198 деятелей культуры, журналистов, политологов, против которых незалежная вводит очередные санкции.

В их числе - журналисты "Комсомольской правда" Виктор Баранец и Дарья Асламова.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Николаевич Баранец так прокомментировал включение своей фамилии в санкционный список:

- Появление моей фамилии в этом маразматическом санкционном списке Зеленского-СНБО Украины (под №40) меня не удивляет. Тем более, что Киев еще в 2019 году (после выхода моей книги «Спецоперация Крым-2014») внес меня в черный список сайта «Миротворец», где я числился среди «террористов, сепаратистов и их сообщников». И теперь вот быть в этом новом списке среди таких же почти 200 российских сограждан, выступающих против преступного киевского режима (а таких у нас десятки миллионов!) , - честь для меня. Значит, мой вклад в борьбу с этим режимом замечен врагом. Это радует и вдохновляет. Мое оружие – не автомат или граната, мое оружие – слово. Напечатанное в книге или в газете, сказанное по радио или телевидению. И вот ты в этом дурацком списке только потому, что думаешь не так, как Зеленский или Арестович. Они сумели закрыть рот инакомыслящим на Украине, мне же и моим единомышленникам они не заткнут никогда.

Ибо это примерно так же бесполезно, как если бы пытаться лаптем перекрыть Днепр или шваброй закрыть солнце.

Хотите посмеяться над этой киевской дурью? Санкции, например,

предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций. Моим «активом» была когда-то старенькая хата на Харьковщине, которую после смерти родителей и братьев родственники продали за копейки. Никаких «торговых операций» на Украине я не провожу, разве что еще лет 10 назад (проездом в Москву) покупал на киевском Бессарабском рынке добрый шмат сала да бутыль крепкого самогона. Никаких «капиталов за пределы Украины» я не вывожу, потому что там не бываю и не работаю.

И государственных наград Украины меня нельзя лишить, потому что их у меня просто нет. И вот так – по всему списку санкционных мер. Так зачем же эта грозная, но абсолютно бесполезная санкционная глупость? Явно затем, что идет она от умственной недостаточности тех, кто ее породил. У кого рассудок помутнен злобой.

Некоторые бывшие сослуживцы и коллеги-украинцы (в том числе и те, которые орали на Майдане «Москаляку на гилляку!») в разговорах по телефону или же в переписке по электронной почте не раз попрекали меня тем, что я «предал» свою малую родину.

У меня ответ один: моя малая родина Украина – это Украина Гоголя и Кожедуба, ваша же Украина – это Украина Бандеры и Шухевича. Первую я люблю, вторую ненавижу. И с этой, второй, буду драться вместе с армией. Несмотря ни на какие «санкции».

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