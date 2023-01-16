Подразделения вооруженных сил России нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики самостийной. Фото: REUTERS

В Киеве уже мысленно простились с Артемовском?

По данным Минобороны России, наши подразделения нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и энергетики самостийной. На купянском направлении удары пришлись по подразделениям двух бригад ВСУ в Харьковской области и в ЛНР. Там украинцы потеряли не менее полуроты. На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям трех бригад ВСУ. Также отражена атака штурмовых групп ВСУ у Червоной Дибровы. На донецком направлении войска развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска и железнодорожной станции Соль. Там ВСУ потеряли более 80 бойцов. Да и вообще они начали рассуждать о том, что «Артемовск большого значения не имеет». Ну конечно, а Харьков с Киевом — имеют?

Сколько месяцев будут готовить «Леопарды» для Киева

Армин Паппергер, глава оружейного концерна Rheinmetall, полагает, что ремонт и подготовка танков Leopard 2 для Украины займет как минимум год. По его данным, даже если в Берлине решат отправить самые серьезные боевые машины в Киев в ближайшее время, компания не сможет сделать это раньше начала 2024-го года. По информации главы Rheinmetall, сейчас компания имеет около 110 танков типа Leopard, при том из них всего 22 боевые машины - это Leopard 2. И заранее начать подготовку танков в компании не могут - ведь это стоит миллионы евро и невозможно без соответствующего госзаказа. Ранее сообщалось, что Лондон официально заявил о поставке танков Challenger 2 в Киев. Сколько же у них металлолома на ходу осталось после пафосных визитов в Ирак, Афган и Сирию...

Когда в зоне СВО начнут воевать роботы

Дмитрий Рогозин, глава группы военных советников и начно-технического центра «Царские волки», сообщил, что боевая робототехническая платформа «Маркер» пройдет испытания в зоне СВО. По данным Рогозина, «Маркер» успешно испытали на охране космодрома Восточный. Там он контролировал периметр и обеспечивал его безопасность. Ну, а сейчас таким машинам предстоит пройти боевое крещение на Донбассе. Робот - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника», которое ранее разработало антропоморфного робота «Федор». Ну что, бей первым, Федя!

Летом запад ждет нехватка боеприпасов

The Wall Street Journal печалится о том, что на Западе уже ближайшим летом могут столкнуться с нехваткой боеприпасов на фоне военной помощи киевскому режиму. При том, по данным WSJ, Москва, в свою очередь, добьется расширения производства в сфере вооружения. Эксперты американского издания констатируют: «Украинская армия расходует поставляемые Западом снаряды в два раза быстрее, чем их производят в США и странах НАТО. Сохраняя такой темп, Киев может сократить американские и европейские резервы до критического уровня за полгода». Это подтверждают и специалисты военной отрасли. Есть утешительный симптом — сохранить такой темп расходования снарядов у Киева может не получиться — просто некому будет.

Две тысячи преступлений против жителей Луганщины

Леонид Пасечник, руководитель ЛНР, сообщил, что Следственный комитет РФ завел более двух тысяч дел из-за преступлений в отношении жителей Донбасса со стороны украинцев. И уточнил: «Такое число уголовных дел заведено в отношении более 600 украинских националистов». При том потерпевшими по этим делам признаны более 118 тысяч жителей региона. Если кто-то думает, что у преступлений есть срок давности, то он заблуждается.

Как Киев пытается свалить грядущий голод на Москву

Минобороны сообщило, что в СБУ запланировали взорвать зернохранилище в поселке Караичное Харьковской области для дискредитации России в рамках «зерновой сделки». Эта провокация СБУ направлена на то, чтобы обвинить Россию в создании «дефицита продовольствия» на Украине. Есть данные, что около 30 представителей украинской спецслужбы прибыли в этот населенный пункт и уже заминировали зернохранилища, после подрыва которого Россию обвинят в «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине» и «провоцировании голода». Ну а затем западные СМИ традиционно потребуют «жесткой ответной реакции мирового сообщества». Кстати, а где материалы расследований по «жертвам российской агрессии» в Буче и в Изюме?

В Киеве «ветераны боев» бегают с гранатами

Мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату в одном из супермаркетов украинской столицы. Как сообщило местное издание «Klymenko.Time» со ссылкой на очевидцев, этот «воин света», перепутавший передовую с глубоким тылом, ворвался в супермаркет, что находится возле центрального железнодорожного вокзала Киева. Прибывшие представители спецслужб после долгих уговоров убедили героического гранатометчика отдать боеприпас. После чего увезли его в управление полиции.

Зеленский попытался наказать Кончаловского

Шестой президент Украины завизировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 деятелей культуры, искусства и СМИ. В список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, военный журналист Семен Пегов, писатель и блогер Дмитрий Пучков, гендиректор телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, а также обозреватели «Комсомолки» Виктор Баранец и Дарья Асламова. Срок применения – 10 лет. Меры - блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы незалежной. Гомерический смех полковника Баранца был слышен даже на Крещатике.

Сколько цивилизаций сошлись в незалежной

Киевский историк и телеведущий Даниил Яневский сообщил, что главная ценность Украины как государства для всей земли, а также высокий смысл ее существования заключены в идее, что украинцы — это «сплав 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза». Яневский рассуждает так: «Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности? Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат? За что? За то, что у нас тридцать семь цивилизаций. Украина — цивилизационный синтез. За это». Он полагает, что ни одна страна в Старом Свете «не может похвастаться такой историей». Похвастаться — не может, это точно. Где-то прищурился Владимир Мономах.

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