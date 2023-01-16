Анекдоты: Из-за плохого знания иноземного языка Сусанин решил, что поляки просят показать им места, богатые клюквой

Омский шинный завод выиграл тендер на поставку автошин для «Формулы-1» в количестве 2000 штук для ограждения трассы.

* * *

- Самый надежный автомобиль для олигархов - «Ока».

- Да ладно смеяться!

- А ты слышал хоть раз в криминальной хронике про взорванную «Оку»?..

* * *

Маленькие хитрости.

Если вставить в «Раптор» не отраву от комаров, а листок конопли, то вскоре комары начинают приветливо жужжать и ласково щекотать вас своими хоботками.

* * *

- Как? Вы расстались? Почему?

- Случайно прочла его переписку с друзьями.

- И что?

- Он отрицает гравитационное замедление времени и вообще все экспериментальные доказательства общей теории относительности. Он застрял в ньютоновских яслях, понимаешь?

- Жесть, ну и урод!

* * *

Жена подала на развод, когда узнала, что муж купил два алмазных диска для какой-то болгарки.

* * *

- Папа, а ты можешь забирать меня из садика трезвым?

- А что случилось?

- Ты два раза вместо меня забрал воспитательницу...

* * *

Когда мне сложно определиться с выбором какой-либо покупки на АлиЭкспрессе, я выбираю того продавца, у которого больше покупателей из Израиля.

* * *

- Знаешь, как называют похороны электрика?

- Как?

- Заземление.

* * *

У меня девушка была, в постели могла все.

Есть, пить, читать, рисовать, вести деловую переписку. Один раз при мне карбюратор перебрала.

* * *

Женщина, покупая шубу, расплачивается на кассе, извлекая из сумочки скомканные и мокрые деньги. На недоуменный взгляд кассира отвечает:

- Муж так рыдал, так рыдал…

* * *

Хотите, чтобы у вас все было в шоколаде?

Это просто.

Даем трем годовалым детям по плитке шоколада и оставляем их без присмотра на 10 минут.

* * *

Чемпионка мира по боксу вырубила судью, объявившего зрителям ее весовую категорию.

* * *

Больной приходит к врачу. Врач:

- На что жалуетесь?

- Сильная боль в желудке.

- А что вы ели на завтрак?

- «Баунти».

- А-а-а, ну тогда в рай, в рай!

* * *

Оценки качества обслуживания придуманы не для улучшения сервиса. А для того, чтобы взбесившийся клиент, поставив плохую оценку, успокоился, что отомстил обидчику.

* * *

- Дорогая, перестань меня пилить! Я же не бюджет, могу и не выдержать...

* * *

Он давно ушел, оставив ей на память лишь учебник русского языка, а она все еще скучала за ихними прогулками под луной и евошней грустной улыбкой…

* * *

- Это просто безнравственно - искать себе жену с помощью компьютера! - говорит отец сыну.

- А как ты познакомился с мамой?

- Нормально. Выиграл ее в карты.