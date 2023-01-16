Анекдоты: Из-за плохого знания иноземного языка Сусанин решил, что поляки просят показать им места, богатые клюквой

Омский шинный завод выиграл тендер на поставку автошин для «Формулы-1» в количестве 2000 штук для ограждения трассы.
* * *
- Самый надежный автомобиль для олигархов - «Ока».
- Да ладно смеяться!
- А ты слышал хоть раз в криминальной хронике про взорванную «Оку»?..
* * *
Маленькие хитрости.
Если вставить в «Раптор» не отраву от комаров, а листок конопли, то вскоре комары начинают приветливо жужжать и ласково щекотать вас своими хоботками.
* * *
- Как? Вы расстались? Почему?
- Случайно прочла его переписку с друзьями.
- И что?
- Он отрицает гравитационное замедление времени и вообще все экспериментальные доказательства общей теории относительности. Он застрял в ньютоновских яслях, понимаешь?
- Жесть, ну и урод!
* * *
Жена подала на развод, когда узнала, что муж купил два алмазных диска для какой-то болгарки.
* * *
- Папа, а ты можешь забирать меня из садика трезвым?
- А что случилось?
- Ты два раза вместо меня забрал воспитательницу...
* * *
Когда мне сложно определиться с выбором какой-либо покупки на АлиЭкспрессе, я выбираю того продавца, у которого больше покупателей из Израиля.
* * *
- Знаешь, как называют похороны электрика?
- Как?
- Заземление.
* * *
У меня девушка была, в постели могла все.
Есть, пить, читать, рисовать, вести деловую переписку. Один раз при мне карбюратор перебрала.
* * *
Женщина, покупая шубу, расплачивается на кассе, извлекая из сумочки скомканные и мокрые деньги. На недоуменный взгляд кассира отвечает:
- Муж так рыдал, так рыдал…
* * *
Хотите, чтобы у вас все было в шоколаде?
Это просто.
Даем трем годовалым детям по плитке шоколада и оставляем их без присмотра на 10 минут.
* * *
Чемпионка мира по боксу вырубила судью, объявившего зрителям ее весовую категорию.
* * *
Больной приходит к врачу. Врач:
- На что жалуетесь?
- Сильная боль в желудке.
- А что вы ели на завтрак?
- «Баунти».
- А-а-а, ну тогда в рай, в рай!
* * *
Оценки качества обслуживания придуманы не для улучшения сервиса. А для того, чтобы взбесившийся клиент, поставив плохую оценку, успокоился, что отомстил обидчику.
* * *
- Дорогая, перестань меня пилить! Я же не бюджет, могу и не выдержать...
* * *
Он давно ушел, оставив ей на память лишь учебник русского языка, а она все еще скучала за ихними прогулками под луной и евошней грустной улыбкой…
* * *
- Это просто безнравственно - искать себе жену с помощью компьютера! - говорит отец сыну.
- А как ты познакомился с мамой?
- Нормально. Выиграл ее в карты.