Как впервые окунаться на Крещение: советы опытных моржей

Анастасию Слободчикову из Владивостока все знают как приморскую русалку. Фото: Татьяна ХОДОВА

В канун Крещения окунуться в прорубь пробуют даже те, кто обычно ничем подобным не занимается. При этом врачи каждый раз напоминают: пусть вода и считается в этот день особенной, все же к экстремальным погружениям стоит подготовиться. Своими советами для неофитов поделились те, кто моржеванием занимается уже давно.

Хвост и смешные видео

Анастасию Слободчикову из Владивостока знают как приморскую русалку. Девушка начинала свой путь, нацепив маскарадный хвост и делая фото на камушках. Потом переместилась на льдины: кадры вышли потрясающими. Летом девушка в хвосте русалки ныряет на глубину, а зимой моржует. К слову, она работает в больнице медсестрой.

- Борюсь со страхом перед холодом. Я мерзлячка. Но моржевание помогает побороть страх. Когда начала этим заниматься, стала чувствовать себя еще счастливее. Ведь раньше я ненавидела зиму. А сейчас люблю!

Сейчас Анастасия ныряет в лед на фоне красивых закатов, читает книги на краю проруби, ловит рыбку в ледяной воде и в отличие от самарского моржа подписчиков не столько веселит, сколько покоряет красотой и грацией - в купальнике девушка выглядит потрясающе.

Главный совет от Анастасии:

Перед погружением в ледяную воду надо разогреть мышцы, сделав несколько упражнений. И ни в коем случае не ныряйте там, где нет подготовленных мест, - лед коварен.

Лара - покорительница льдов

Лара Гвардина, мама троих детей. Фото: Григорий ПИЛЬ

43-летняя Лара Гвардина, мама троих детей из Республики Коми, тоже свое увлечение не скрывает от подписчиков. Моржеванием она занимается уже четыре года, и жители Сыктывкара не удивляются, когда, закутанные в шубы, видят рыжеволосую красотку в купальнике на берегу реки.

- Четыре года назад я переживала очень тяжелый период, проблемы в личной жизни, я была эмоционально сломлена и раздавлена. Но сдаваться было нельзя - надо было жить и работать, поднимать детей. И вдруг ни с того ни с сего возникло стойкое ощущение, прямо на кончиках пальцев - мне станет легче в холодной воде, - вспоминает женщина.

Конечно, к делу она подошла с умом, проконсультировалась с теми, кто уже давно закаляется, готовилась к погружению. А потом стала проводить в воде все больше времени, научилась расслабляться после охлаждения. Сейчас Лара занимается плаванием в зимней воде и готовится поставить мировой рекорд по длительности нахождения в проруби. Цель Лары - 80 минут!

Во время погружений и плавания женщина думает о детях: об их «хотелках», планах и признается, что это согревает. А еще любит устраивать фотосессии среди льдов - то в платье, то в купальнике.

Главный совет от Лары:

Позаботьтесь о руках и ногах. Подготовьте носки и варежки. Я ведь захожу не один раз. После первого - ощущения, как из бани на мороз: кровь приливает и кипит. Побегаешь, попрыгаешь в носках и рукавичках. А во второй раз кожа уже впитывает холод и в проруби становится горячо. И вот это ощущение заряжает очень надолго.

Велкам ту Раша!

Сергей Трифонов - бывший военный, вырос на Кубани, с детства купался в горных речках. Фото: Личный архив

Видео от самарского Сержа Моржа смотрят не только во всей стране, но и за рубежом. Бородатый мужик то пляшет на снегу в трусах в обнимку с медведем, то завтракает в полынье - чай, бутерброд, блинчики, то пьет рассол 1 января из банки. А бывает, и в путешествие на льдине отправляется. И каждый раз он показывает градусник: вот -28, вот -35, вот -38! Ролики набирают миллионы лайков. Есть недоверчивые зрители, которые везде ищут фотошоп. Но его нет: все видео реальные, хоть уборка на снегу, хоть подледная рыбалка с уловом в виде громадного осетра, хоть вальс на уплывающей льдине. Сам Сергей Трифонов - бывший военный, вырос на Кубани, с детства купался в горных речках. Сейчас успешный топ-менеджер выкладывает видеоролики с целью втянуть в моржевание как можно больше молодежи.

- У меня единомышленников много, но они тихие, просто приходят, в прорубь окунулись и пошли. А я хайпа хочу, - признается он. - Но я никогда не буду рекомендовать кому-то «с ходу» погружения или обливание ледяной водой, - в первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом, и главное - все постепенно.

Сейчас самарский морж мечтает искупаться в Арктическом океане - осталось добраться.

Главный совет от Сержа Моржа для тех, кто будет купаться в Крещение:

Во время погружения температура тела человека резко может подняться до 41 - 42 градусов, а затем так же резко упасть до 35. Поэтому можно ощутить прилив сил, но не стоит их сразу расходовать. После того как окунулись, постойте, нырните в свои мысли. И ни в коем случае не пейте алкоголь!

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Роман Белан, председатель Федерации зимнего плавания Хабаровского края «Айсберг»:

Без этого к купели сложно подойти - это отличный настрой и желание погрузиться в ледяную воду. Обязательно спросите себя: готовы ли вы и хочется ли вам это делать? Если нет - перенесите на следующий год.

Предварительная подготовка. За несколько дней утром или вечером (лучше утром), когда вы принимаете душ, меняйте температуру воды с теплой на холодную. Контрастный душ поможет вашему организму привыкнуть к низким температурам. Если для вас с самого начала холодная вода будет неприятной, можно попробовать постепенно - 5 - 10 секунд обливать ноги по колено.

Обязательно в купель возьмите все необходимое - полотенце, плавки или купальник. Можно взять большую футболку и в ней окунуться. Тапочки берем обязательно, при этом лучше отдавать предпочтение тем, что с задником - это комфортнее и безопаснее. По возможности можно взять халат, чтобы было легче выходить на улицу, и термос с чаем, для отогрева после купания.

Когда вы приедете на место, заранее сориентируйтесь, где находятся прорубь и палатка, а также как заходить и выходить из купели, чтобы не пришлось бегать и искать все. Важно: заходя в купель, нужно сохранять спокойствие и быть сконцентрированным только на этом процессе. Всегда держитесь за поручни купели и обязательно зафиксируйте ноги на дне. При погружении в воду делайте выдох, а при подъеме - вдох. Либо кричите, смейтесь, чтобы выпустить эмоции и снизить стресс, который происходит в данный момент. Из купели выходим аккуратно, никуда не торопясь. Обтираемся полотенцем и идем спокойным шагом до палатки.

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