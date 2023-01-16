Россияне вспоминают Инну Чурикову

Последней ролью Инны Чуриковой стала работа в фильме «Иван Денисович» по мотивам рассказа Александра Солженицына. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

Василий Ложкин, художник:

- Помню ее роль мамы Ивана в фильме «Курьер». И еще старый черно-белый фильм «Начало», где она сыграла актрису, которой предстояло изобразить Жанну д'Арк. Она перевоплощалась в кого угодно. И в смешных дурочек, и в трагических персонажей. Она из последних серьезных актеров большой советской школы.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольного рынка:

- У меня две ее любимые роли. И самая яркая - баронесса в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Она была символом поколения наших родителей. Эти люди стремительно уходят. И не видно им замены. Ни в актерской, ни в иной среде.

Михаил Грушевский, пародист:

- Это человек невероятной актерской породы. Я бы поставил ее в один ряд со Смоктуновским, Евстигнеевым и Леоновым. Они играли по наитию. Это невозможно повторить. Гениальность Чуриковой находила подтверждение в каждой ее роли. Я видел ее в «Ленкоме» на сцене и видел на юбилее Михаила Жванцекого. Вышла Чурикова, скромная такая, с сумочкой дамской, и со смущением сделала сюжет, словно ей неловко. Там было мало смеха - там была светлая грусть.

Сергей Гончаров, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Не вижу по таланту равных Инне Чуриковой. Она все роли пропускала через себя и, играя европейскую графиню, все равно оставалась русской. Она свою страну горячо любила. Вот если такие люди будут уходить - кто придет на смену? Ее старуха в «Утомленных солнцем» или Вера в «Военно-полевом романе» - кто ярче ее воплотил настоящую Россию?

Александр Ширвиндт, президент Театра сатиры:

- Что бы я сказал всем, кто любил великую русскую актрису Инну Чурикову? Извинился бы за то, что не уберегли ее. Она была очень разной. Инна была актрисой от Бога.

Виктор Сухоруков, народный артист России:

- Чурикова бросила нас здесь, не оставив никого после себя на своем актерском облаке. Не уступив, не предупредив, не унаследовав своего гения. Потому что второй такой не будет. Инна влюбляла нас в свою некрасивость. Накрывала своим темпераментом. Изжаривала нас своей температурой таланта. Она вся - сама: образ, культура, достояние. Инна Михайловна - посланец. И тот, кто ее знал, пусть не забудет.

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