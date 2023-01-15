Почему так важен Соледар, что смотреть на ТВ в 2023 году и чем интересен «Москвич-3»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Когда может закончиться спецоперация (слушать)
2 место. Полковник Баранец рассказал, чем так важен Соледар, который взяли российские силы (слушать)
3 место. Гоблин жёстко высказался о Смольянинове (слушать)
4 место. «Кракен» добрался до России. Новый вид коронавируса выделен у жительницы Пензы (слушать)
5 место. Зеленский объявил войну Чебурашке (слушать)
6 место. Александр Коц: В Киеве идёт противоборство пиара Зеленского и военной мысли Залужного (слушать)
7 место. Виктор Бут: На мне американцы отработали технологию демонизации России (слушать)
8 место. Что смотреть на ТВ в 2023 году (слушать)
9 место. Никита Кричевский: Наступающий год будет существенно тяжелее 2022 года (слушать)
10 место. Тест-драйв кроссовера «Москвич-3» за 1 970 000 рублей: чем он интересен (слушать)