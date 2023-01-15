Почему так важен Соледар, что смотреть на ТВ в 2023 году и чем интересен «Москвич-3»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Когда может закончиться спецоперация (слушать)

2 место. Полковник Баранец рассказал, чем так важен Соледар, который взяли российские силы (слушать)

3 место. Гоблин жёстко высказался о Смольянинове (слушать)

4 место. «Кракен» добрался до России. Новый вид коронавируса выделен у жительницы Пензы (слушать)

5 место. Зеленский объявил войну Чебурашке (слушать)

6 место. Александр Коц: В Киеве идёт противоборство пиара Зеленского и военной мысли Залужного (слушать)

7 место. Виктор Бут: На мне американцы отработали технологию демонизации России (слушать)

8 место. Что смотреть на ТВ в 2023 году (слушать)

9 место. Никита Кричевский: Наступающий год будет существенно тяжелее 2022 года (слушать)

10 место. Тест-драйв кроссовера «Москвич-3» за 1 970 000 рублей: чем он интересен (слушать)