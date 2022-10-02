Герой спецоперации «Z» сержант Киви ликвидировал в бою пять националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще важности единства: «Мы приступаем к делу важному и решительному. Как христиане, как русские люди помолимся Господу Богу о помощи и примиримся друг с другом. Это будет хорошо, это по-русски, это необходимо».

ОСТАНОВИЛ МАССИРОВАННУЮ АТАКУ С ВОЗДУХА

Майор Владимир ГАВРИЛОВ

Майор Владимир ГАВРИЛОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир зенитного ракетного дивизиона майор Владимир Гаврилов с первого дня проведения специальной военной операции выполнял задачи по прикрытию объектов батальонно-тактической группы российских военнослужащих от авиации противника. В условиях, сопряженных с риском для жизни, Гаврилов руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения, командовал подразделениями по осуществлению маневров для уклонения от ударов артиллерии противника, координировал действия подразделений обеспечения для своевременного подвоза боеприпасов боевых машин. Восемь воздушных объектов украинских националистов, стремясь атаковать позиции российских войск, оказались в зоне ответственности дивизиона майора Гаврилова. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Владимир оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. Благодаря грамотным и решительным действиям майора Владимира Гаврилова, а также благодаря профессионализму его подчиненных силами дивизиона был уничтожен 1 вертолет и несколько беспилотных летательных аппаратов.

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Сержант Иван ФИЛИППОВ

Сержант Иван ФИЛИППОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения сержант Иван Филиппов вместе с вверенным ему личным составом выполнял задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении превосходящую числом диверсионную группу украинских националистов. Иван мгновенно организовал круговую оборону и вступил в бой с противником. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения отделением Ивана Филиппова было уничтожено большое количество личного состава боевиков. Сам Иван, действуя на передовом рубеже атаки, лично уничтожил трех националистов. После того, как националисты, понеся существенные потери, отступили, Иван оказал помощь двух раненым в ходе боя российским военнослужащим, после чего обеспечил их эвакуацию в медицинский батальон».

ВЫЯВИЛ И ЛИКВИДИРОВАЛ ЗАСАДУ ВСУ

Ефрейтор Долан БАДНЯЕВ

Ефрейтор Долан БАДНЯЕВ Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Долан Бадняев, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачи по обеспечению безопасности продвижения российских подразделений.

Следуя по маршруту, Долан обнаружил действующую в заданном районе направлении диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, о чем немедленно доложил своему командиру. Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, группой, в составе которой действовал Долан Бадняев, было уничтожено больше половины националистов. Сам Долан, одним из первых вступивший в бой с вооруженными радикалами, уничтожил 3 боевиков. Мужественные и самоотверженные действия Долана Бадняева позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил».

УНИЧТОЖИЛ ПЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ И ВЗЯЛ «ЯЗЫКА»

Сержант Алексей КИВИ

Сержант Алексей КИВИ Фото: Минобороны РФ

«Сержант Алексей Киви выполнял задачу по обеспечению безопасности на территориях, освобожденных от украинских националистов. Продвигаясь в заданном секторе ответственности, Алексей обнаружил замаскированную огневую точку противника.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Алексей Киви, используя особенности местности, незаметно подобрался и внезапно атаковал украинских боевиков. Застигнутые врасплох противник, не сумев оказать сопротивления, капитулировал и отступил. В ходе скоротечного боестолкновения Алексей уничтожил 5 радикалов. Один из боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен. Уничтожив оборудованную точку, Алексей доставил задержанного националиста в штаб БТГр. В ходе допроса задержанный националист раскрыл другие оборудованные позиции, которые впоследствии были уничтожены рейдовыми группами. Смелые и решительные действия сержанта Алексея Киви позволили пресечь деятельность вооруженных боевиков на освобожденных территориях».