Добровольческий батальон БАРС-13 занимает новые позиции и ждет пополнения. Фото: Александр КОЦ

Офицер добровольческого батальона БАРС-13 с позывным «Кудесник», как здесь говорят, на опыте. В 1990 году закончил десантное училище, попал служить в Одесскую область. С момента, когда Союз затрещал по швам, начал мотаться по заполыхавшим республикам, затем вывели часть в Иваново. В составе сводного батальона воевал в Чечне. А службу окончил начальником службы воздушно-десантной подготовки в 38 отдельном полку связи ВДВ. Моем родном. Я служил в нем в середине 90-х.

В мае «Кудесник» пришел «сдаваться» в военкомат, но отставному майору заявили, что для армии он уже стар. В 53-то года. В Телеграме увидел объявление о наборе добровольцев в БАРС-13, которым командует опытный комбат Сергей Фомченков, и без раздумий отправился воевать.

- В первую чеченскую в основном стрелкотня была. И артиллерия – только с нашей стороны. А здесь ракеты, пушки – друг против друга. Пехота – в редких случаях, когда уже заходим в населенные пункты, - сравнивает свои войны «Кудесник».

Пока он со своим батальоном роет окопы под Кременной на Луганщине, его старший сын-десантник воюет под Николаевом, в составе родной для отца 98-й гвардейской дивизии.

- Пашок, привет! – улыбается майор мне в камеру. – Держитесь там, хлопцы!

Бойцы батальона с комбатом Сергеем Фомченковым. Фото: Александр КОЦ

- У вас династия, прям как у Симонова в «Сыне артиллериста».

- Точно. «Был у майора Деева товарищ – майор Петров», - с ходу вспомнил он первые строчки.

Барс-13 – одно из тех подразделений, которое отступает уже второй раз. Сначала из-под Изюма, где батальон сначала штурмовал Богородичное, затем стоял в так называемом «Шервудском лесу» - одной из самых «горячих точек». Затем, после отхода из Харьковской области, держали оборону в Дробышево, на правом фланге Красного Лимана. По ним сразу видно, что это обычные труженики войны на которых всю нашу историю и держался фронт. Никаких понтов, излишеств в экипировке, бравады.

- Что за люди воюют рядом с тобой? – спрашиваю «Кудесника».

- Обычные мужики, которые делают свою работу. Это реальные герои. Когда стояли в Дробышево под этим обстрелом, когда били поляков, румын, они просто делали свою работу. Мотивация? Если честно, Саш, разная. Кто-то за ипотеку пришел рассчитаться, кто-то по идейным соображениям. Кто-то доказать самому себе, что он МОЖЕТ.

Офицер добровольческого батальона БАРС-13 с позывным «Кудесник» Фото: Александр КОЦ

- Я смотрю, вы тут не унываете после двух неудач подряд…

- Да, получилось так, что в этот раз супостат оказался сильнее, мудрее, хитрее. Отошли, забыли, учли опыт, ошибки, и вот с учетом этого работаем дальше. Вот и все. Несмотря на то, что я живу в Подмосковье, это моя земля. Да, вот эта Украина. Я считаю, это одна страна, один большой русский народ. Просто маленько одураченный. И все.

Один из командиров БАРС-13, Любер, в свое время был предпринимателем, заместителем директора коммерческой группы предприятий. Человеком, состоявшимся и вполне состоятельным. О себе много говорить не любит, больше ратует за братьев по оружию.

- Я хочу вам рассказать про этого человека, - показывает он на огромного детину с хмурым лицом. - Я не знаю, какую награду даст ему Родина, но самую главную награду он уже получил. Это благодарность матерей, сестер, детей, отцов, братьев тех, кого он спас. Тех, кого он вывел из Новоселок.

- Мой позывной Людоед, - простодушно представляется взводный. – Отбивали уже четвертую атаку, работали по нам минометы, АГС. Наш БТР сожгли, но мы стояли. Тут поступила команда в течение часа эвакуироваться. Пришлось под обстрелом бегать собирать народ. Мы поставили на броню АГС и уходили, отстреливаясь. 24 человека вывел.

Боец с позывным "Любер" был бизнесменом. Фото: Александр КОЦ

- Давно служишь?

- 3 месяца.

- А до армии кем был?

- Работал на кладбище. Директором.

- А в армии служил?

- Контрактником в погранвойсках, потом в морской пехоте. Но здесь, конечно, все по-другому, здесь все настоящее. Жизнь, смерть, друзья. Люди раскрываются. Здесь свой адреналин - надо получить удовольствие. От боев, от того, что живые остаемся.

Сейчас «оставшиеся в живых» после выхода из Красного Лимана занимают следующий рубеж обороны – перед Кременной, уже в ЛНР. Через него проходит стратегическая транспортная артерия. На Север – в сторону Сватов. И на юг, в сторону Рубежного и Лисичанска. Красивейший сосновый лес, белые грибы, щедро разбросанные по светлой чаще. Если бы не близкие разрывы снарядов, запущенных с наших бывших позиций, можно было бы на пару минут забыть, что противник на кураже пытается прорываться дальше. ДРГ уже выходят на участок трассы Кременная-Сватово. Сама Кременная весь день под обстрелом. Местные пакуют вещи и уезжают в сторону Луганска. Военные инженеры роют танковые рвы и ставят минные заграждения – делают то, чего не было в том же Лимане.

Боец с позывным Старый – седая борода, морщины мудрости на лбу, 1961 год рождения - ворчит о наболевшем.

- Не хватает нам авиационной поддержки. Не хватает ОДАБов (объёмно-детонирующая авиабомба). Может быть, их не везде надо применять, но по определенным позициям, где нет местного населения, где лесной массив, бросать надо. Во-первых, это психологический мотив очень сильный. И укрепленные опорные пункты вскрывать можно, и продвижение наших сил гораздо выше будет.

Старый – родом из Киева. Служил в авиации. Когда-то работал техником на Миг-17, потом летал на самолете Ан-26 бортовым техником… После армии осел в Харькове. Много работал за границей, в Африке. Когда стало ясно, чем закончился майдан, отправил детей в Белгород и поехал в Луганск, в батальон Мозгового «Призрак». С тех пор и воюет.

Бойцы добровольческого батальона (позывные "Любер", "Людоед", "Старый") говорят, что ждут прибытия мобилизованных на позиции. Фото: Александр КОЦ

- Руки-то не опускаются после неудач?

- Нет, руки не опускаются, - говорит он твердо и даже с вызовом. – Но не надо недооценивать врага. Противник сильный, опытный. Они восемь лет к этому готовились. Они вкопаны все, забетонированы. Поэтому применение ОДАБов было бы оправдано. И потерь с нашей стороны меньше было бы. Я считаю, что человек – это самая главная ценность. Тем более, военный, тем более, который уже месяца 3-4 повоевал… Их беречь надо. Нужна поддержка, обязательно. А личный состав, кстати, рвется вперед.

- Настроение у нас, как в стихах у Лермонтова, - подытоживает наш поэтический «опенэйр» Любер. - Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что ж мы? На зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?» Мы чувствуем заботу, когда получаем с большой земли гуманитарную помощь – мы чувствуем за спиной большую страну. И это очень важно для наших солдат. Мы знаем, что Родина про нас помнит, про нас не забудет. А эти временные трудности мы преодолеем. Конечно, преодолеем.

Фото: Александр КОЦ

НАПУТСТВИЕ МОБИЛИЗОВАННЫМ

По моей просьбе мужики, побывавшие в самом пекле этого конфликта обратились к тем, кто скоро приедет на фронт.

Кудесник:

- Мужики, чего вам сказать? То, что происходит здесь, могло происходить в России. Поэтому вас мобилизуют, мужики. Чтобы вся вот эта беда не пришла на ваши улицы. Во-первых, не надо унывать, причитать, не так страшен черт, как его малюют. Поверьте, можно бить их и нужно бить. Не надо бояться ничего. То, чему вас учат, если, конечно, учат, мотайте на ус. Мы вас ждем, как манны небесной. Здесь еще со своей стороны подскажем, научим, так что не переживайте, здесь все хорошо. Относительно, конечно, но хорошо. А на бытовые условия сейчас не жалуйтесь, читаем в «телеге» про казармы грязные, еще что-то… Мужики, поверьте, здесь нет казарм, здесь лес, здесь поле, здесь грязь, здесь лужи. Так что спать придется где угодно, как угодно, иногда можно даже и не поесть. Но мы всегда подставим плечо и прикроем спину.

Людоед:

- Это надо пережить. Первую атаку надо пережить. Морально быть готовым. Мы все готовы идти вперед. Мы вот отступаем сейчас и переживаем из-за этого. Нам нужно наступление. Ждем. Приезжайте. Люди нужны. Это самый главный ресурс. Пехота решает вопрос. Не надо бояться. Вместе победим.

Я видел здесь дома разрушенные и школы. Это может случиться в городе каждого из нас. Ждем и людей с опытом. Будем перенимать опыт боевой, они будут перенимать у нас, мы уже что-то умеем…Мы ждем приказа на наступление.

Любер:

- Не бойтесь, вы попадете в наши коллективы, обстрелянных, обученных, мы вам во всем поможем. Родину надо кому-то все-таки защищать. Это наша земля. И мы сюда пришли не просто так. Она полита кровью многих поколений наших предков. И мы должны ее вернуть. Иначе эти бандеровские фашисты придут к нам, в наши дома. А если бы вы видели, что они делают…

Я думаю, в Белгородской, в Ростовской областях это прекрасно понимают. И я видел отношение народа. Вот когда недавно за пополнением ездил в Россию, я видел отношение в этих приграничных областях. На любую просьбу военнослужащего там готовы сделать все, что угодно. Герои настоящие, они не только здесь. Герои по всей стране. Кто делает для нас оружие, кто растит для нас хлеб, кто честно делает свой труд – тот настоящий герой.

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