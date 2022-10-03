В больнице, под капельницей: Беременную Катю Гордон госпитализировали

Екатерина Гордон ждет третьего ребенка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звездный юрист Екатерина Гордон на последних месяцах беременности попала в больницу. О госпитализации правозащитницы сообщила ее подруга Лера Кудрявцева. Телеведущая выложила в соцсети снимок Гордон в больничной палате. На фото Екатерина выглядит уставшей и изможденной. Врачи поставили ей капельницу. Судя по снимку, состояние будущей мамы оставляет желать лучшего.

Впрочем, вскоре Екатерина вышла на связь и успокоила подписчиков: с ней и с малышом все в порядке. Гордон объяснила, что ей стало плохо из-за переутомления, и медики настояли на том, чтобы она несколько дней провела в клинике.

«Ребята, Лера показала вам стремный снимок. Увидев больничную палату и капельницу, многие стали переживать и интересоваться моим самочувствием. В целом, ничего страшного. Срок у меня большой, поэтому малыш вне опасности. Я просто переутомилась, поэтому врачи решили меня подержать пару дней под наблюдениям. Забрали мою саблю и поставили катетер. Да, вид у меня действительно не очень. Кстати, сердце разрывается из-за переживаний. Многие сейчас испытывают аналогичные эмоции. Я не опускаю руки и не поддаюсь панике. На неделе снова стану огурцом», - рассказала Гордон.

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в соцсети снимок Гордон в больничной палате.

Екатерина ждет третьего сына от своего супруга Виктора Хархалиса. От прошлых отношений у нее уже есть два мальчика: Серафим и Даниил. Телеведущая и владелица адвокатского бюро «Гордон и сыновья» вышла замуж в третий раз в январе этого года. Избранником блондинки стал бизнесмен. Компания Хархалиса занимается поставкой музыкальных инструментов в Россию. Услугами предпринимателя пользуются, например, коллективы Григория Лепса и Александра Розенбаума. Бракосочетание пары прошло 19 января в одном из столичных ЗАГСов.

С 2000 по 2006 год Екатерина была замужем за известным телеведущим Александром Гордоном. В июле 2011 года она вышла замуж во второй раз за звездного адвоката Сергея Жорина: пара пошла в загс спустя всего месяц после начала их романа. Брак продлился недолго. Через несколько месяцев супруги подали на развод, несмотря на то, что Катя была беременна. В сентябре 2012 года Гордон родила от Сергея Жорина сына Даниила. После появления малыша на свет экс-супруги попытались склеить свой разбитый брак и в апреле 2014 года вновь сыграли свадьбу. Однако семейная жизнь снова не заладилась, и спустя всего месяц после повторного бракосочетания Сергей Жорин опять подал на развод. Пара окончательно рассталась, причем отнюдь не друзьями.

Затем Екатерина встречалась с бизнесменом, имя которого она держала в секрете. В 2017 году она родила от него сына Серафима. Однако пара рассталась еще до рождения малыша. Причиной этому Катя называла нерешительность ее избранника.