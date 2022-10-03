Самой известной жительницей Канады стала женщина, не заплатившая за еду в ресторане

Увы, популярность незнакомки имеет строго выраженный негативный оттенок.

Посетительница одного из пабов в канадском Торонто ушла, не оплатив счет. Она зашла в заведение с названием Shebeen и заказала салат, сэндвич с курицей и пиццу.

Официантов не особо насторожило, что хрупкая дама потребовала принести еды больше, чем может съесть один человек. Но она рассказала, что якобы живет в соседнем отеле и проходит по программе защиты свидетелей.

Когда принесли счет, женщина заявила, что из-за участия в программе она не может ни назвать свое подлинное имя, ни использовать свои кредитные карты. И пообещала, что через несколько минут деньги напрямую на счет паба переведет один ее знакомый.

Владелец паба вызвал полицию, но посетительница, даже невзирая на то, что все снимают ее на камеры мобильных телефонов, удалилась.

Разумеется, записи мгновенно оказались в самых разных социальных сетях. А через несколько часов попали в выпуски теленовостей. На утро фотографии неизвестной опубликовали практически все канадские газеты. И теперь эта женщина, имени которой до сих пор пока так и не установил, стала самой известной женщиной Страны Кленового Листа. Разумеется, ее популярность имеет строго выраженный негативный оттенок, пишет BlogTO.

В Shebeen сообщили, что недосчитались 100 канадских долларов (4400 рублей), которые не заплатила мошенница. Как оказалось, вселенского позора можно было избежать за не такие уж и большие деньги.