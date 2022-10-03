Телеведущая Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Верите или нет, но Ксении Собчак, которой обычно всё сходит с рук, грозит уголовное наказание. Как сообщают СМИ, полиция усмотрела в действиях журналистки распространение фейков о государственной власти и попросила Следственный комитет возбудить дело. Это связано с весенним интервью режиссера Виталия Манского на канале "Осторожно: Собчак", где гость весьма недвусмысленно высказался о воровстве на кинофестивалях, спонсируемых из бюджета. На самого Манского завели дело о клевете, сейчас он находится в бегах. А вот Собчак придется отдуваться.

- По статье 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий" Ксении Собчак грозит наказание до трех лет лишения свободы, - предупреждает звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, я бы не торопился делать выводы о виновности журналистки.

В том самом интервью Ксения традиционно задает вопросы, сама ничего не утверждает: таким образом, обвинить ее в распространении фейков или клеветы вроде как не за что. Однако, Собчак предоставила гостю площадку для его громких заявлений - свой популярный YouTube-канал.

Адвокат Андрей Алешкин.

- Да, ответственность по закону предусмотрена не только для тех, кто сделал заявление, но и для тех, кто его распространил, - объясняет защитник. - Поэтому Ксения в этом разбирательстве может пойти как соучастник. Впрочем, следствию придется установить, знала ли ведущая, что распространяет ложную информацию. Она всегда может сказать, что не знала, по крайней мере, я бы посоветовал действовать именно так, если бы защищал ведущую. В итоге Собчак может избежать наказания, так как отсутствует один из главных признаков преступления.

По словам адвоката, таковых признаков всего четыре:

- субъект преступления (сама Ксения Собчак);

- объект (органы госвласти);

- объективная сторона (какие действия предприняты, чтобы совершить преступление - например, предоставлена площадка для заявления);

- и, наконец, субъективная сторона (мотив). И это самое слабое звено, потому что доказать наличие мотива у Собчак юридически крайне сложно.

Однако, в развитии событий адвоката Алешкина смущает одна важная деталь.

- Почему делом занимается СК, а не полиция, мне понятно: статьи о фейках расследует именно Следственный комитет. В инициативе полиции тоже всё ясно: она могла заинтересоваться интервью по обращениям граждан или самостоятельно, обнаружив информацию в СМИ, - говорит Андрей Алешкин. - Однако, на практике полиция напрямую в СК никогда не обращается, только через прокурора, который надзирает за ведомствами и решает, кто будет вести расследование. Как в этом случае обошлись без прокуратуры? Вот что странно.

Между тем, защитник считает, что угроза уголовного дела - в первую очередь, предупреждение Ксении Собчак, которая в последнее время регулярно ходит по тонкому льду политических высказываний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Это попытка отомстить"

Тем временем, Собчак прокомментировала расследование в своем Телеграм-канале:

- Вечер в хату, друзья! По поводу возможного уголовного дела против меня. На допросе мне действительно задавили странные вопросы. Например: «не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях?». Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры.

Больше мне по поводу этого сказать нечего. Кроме горькой шутки о том, что и тут я не как все: пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру. Ну ок…

Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне.