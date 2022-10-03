Страшная диверсия ЦРУ в тайге: как США взорвали российский газопровод

Строительство газопровода Уренгой - Сургут - Челябинск. Фото: Сапожков И./Фотохроника ТАСС

За диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксы, заявил президент России Владимир Путин: «Англосаксам мало санкций – они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт: организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.»

«Сама идея, что Соединенные Штаты каким-либо образом причастны к очевидной диверсии на этих трубопроводах, нелепа, – парировал представитель Госдепартамента Нед Прайс. – Это не более чем функция российской дезинформации, и к ней следует относиться именно так».

Ну-ну…

Прецедент с диверсией на газопроводе уже был. Как и прецедент с применением Штатами ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки.

Террористы, Рейган дал приказ!

Взрыв на советском газопроводе Уренгой - Сургут - Челябинск янки устроили в начале президентства Рональда Рейгана. Который сразу перешел от прежней политики разрядки между Москвой и Вашингтоном к новому витку холодной войны. Это он обозвал Советский Союз «империей зла».

Чтобы меня не обвинили в кремлевской пропаганде, российской дезинформации, буду опираться исключительно на американские источники. Авторитетные.

Президент США Рональд Рейган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обратимся к документальной книге лауреата Пулитцеровской премии

Тима Вейнера «ЦР. Правдивая история». В июле 1981 г. на экономическом форуме на высшем уровне в Оттаве президент Миттеран сообщил коллеге Рейгану, что французская разведка завербовала очень ценного агента «Farewell» («Прощание»). Офицера КГБ Владимира Ветрова. Тот передал копии 4 тысяч секретных документов о промышленном шпионаже Кремля в Европе и США.

В августе американцы получили от французов то самое «Досье «Farewell». Главным в нем было даже не фамилии десятков офицеров КГБ и их агентов на Западе, а ноу-хау, технологии, за которыми охотилась советская разведка. Рейган передал досье члену Совета национальной безопасности США Гасу Вайсу, занимавшемуся технологиями, разведкой. Тот по достоинству оценил подарок французов: «Почему бы нам не помочь Советам в их закупках? Теперь мы точно знаем, что им нужно купить, чтобы, наконец, построить газопровод для получения твердой валюты. Давайте мы им и продадим то, что они хотят. Вспомним историю троянского коня и еще раз используем ее». (Уж не с легкой ли руки Вайса вредоносные компьютерные программы стали называть «троянами» - троянскими конями?)

Президент Франции Миттеран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Рейган пригласил директора ЦРУ Уильяма Кейси и приказал организовать поставку в СССР бракованной техники, компьютерных программ, поддельную научно-техническую документацию и т.п.

«Это был блестящий план, - вспоминал Ричард В. Аллен, главный советник Рейгана по национальной безопасности. - Мы начали подкармливать Советы «плохими технологиями»: это касалось компьютеров, бурения нефтяных скважин, других отраслей. Мы скормили им это все, позволив выкрасть материалы.»

Главным объектом атаки стал сибирский газопровод. Требовались компьютеры для управления манометрами, клапанами. На открытом рынке США запрос СССР отклонили. Однако ЦРУ позволило советскому разведчику похитить «троянское» программное обеспечение в Канаде. Заранее направив по «нужному следу». Несколько месяцев программы работали без сучка, без задоринки. Затем в трубопроводе вдруг стало резко расти давление…

4 июня 1982 г. система ПВО Северной Америки НОРАД засекла в Сибири мощнейший взрыв, похожий на ядерный. В Белом доме и Пентагоне поднялся жуткий переполох. Но советник Рейгана Вайс призвал паникеров не беспокоиться.

«Внезапный взрыв газа в сибирских дебрях стоил Москве миллионы, которые она с трудом могла себе позволить,- пишет лауреат Пулитцеровской премии Тим Вейнер. - Глава ЦРУ Кейси завершил операцию передачей дружественным западным разведкам имен двух сотен советских офицеров и агентов, перечисленных в «Прощальном досье». В иной ситуации это можно было бы рассматривать как крупнейший акт террора».

Лауреат Пулитцеровской премии Тим Вейнер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из примеров «хладнокровной экономической войны» против СССР назвал этот взрыв член Совета национальной безопасности США Томас Рид в своей книге «Над бездной. История холодной войны, рассказанная ее участником». «Чтобы сорвать поставки советского газа в Европу, не дать СССР заработать твердую валюту и подорвать экономику, программа, которая должна была управлять насосами, турбинами и клапанами, через достаточный промежуток времени изменила настройки скорости работы насосов и клапанов, создав давление намного большее, чем могли выдержать швы и стыки газопровода… Результатом стал мощнейший неядерный взрыв и пожар, видимый даже из космоса… Человеческих жертв при взрыве газопровода не было, но советской экономике он причинил значительный ущерб.»

В Советском Союзе официально замалчивали всевозможные катастрофы, аварии. За этим бдительно следил Главлит. Главное управление по делам литературы и издательств при Совете министров СССР. Занимавшийся защитой государственных секретов в средствах массовой информации. Фактически - Цензурный комитет. Его работники сидели в каждой редакции, читали внимательно все статьи до выхода в свет… Поэтому по горячим следам у нас о взрыве газопровода не писали.

В 89-м, когда вовсю бушевала гласность, КГБ вроде бы передал Горбачеву данные, что почти каждая четвертая авария на советских газопроводах – диверсия, включая взрыв 1982 г, писал профессор Стэнфордского университета Питер Швейцер в нашумевшей книге «Победа. Тайная стратегия администрации Рейгана, ускорившая гибель Советского Союза». Но генсек не захотел разбираться. У нас же с Америкой были в тот момент «мир, дружба, жвачка»! Как можно объявлять хороших американцев врагами, диверсантами?!

Для подполковника Первого главного управления КГБ СССР (ПГУ) Ветрова, заварившего эту кашу, псевдоним «Прощание» оказался символичным. В 1982-м он зарезал коллегу-чекиста, помешавшего пить шампанское с любовницей. Получил за убийство 15 лет. В 1984-м вскрылось предательство. За измену Родине Ветрова приговорили к высшей мере. Приговор был приведен в исполнение 23 февраля 1985 года. В 2009-м на экраны вышел французский фильм «Прощальное дело». Предателя Ветрова сыграл Эмир Кустурица.

На днях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил в эфире телеканала «Россия-1» о причастности западных спецслужб в прошлом к подрывам наших трубопроводов. «Через некоторое время мы тоже это скажем.»

Что ж, будем ждать подробностей.