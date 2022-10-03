В Арт-регате KP.RU второй год подряд победила команда ASUS

В соревновании приняли участие партнеры и друзья «Комсомольской правды». Ветер, дождь и осенний холод – не помеха, а настоящая спортивная погода для увлеченных парусным спортом. Для некоторых участников регаты этот опыт был первым, хотя были и те, кто увлекается парусом.

Неожиданно закончилась гонка для команды РЕН ТВ. Их яхта накренилась на 90 градусов под сильным ветром. Промокшие, но веселые, они были вынуждены сойти с дистанции.

Несмотря на затруднения в начале гонки, команда ASUS быстро реабилитировалась и показала стабильный результат, тем самым доказав свою сплоченность и профессионализм – первое место! Второе место заняла команда «Тинькофф», а третье – «Пятёрочка». Команды, которые не попали на пьедестал – «СТС Медиа», «Триколор», Проект «Спорт - норма жизни» - не унывали – море положительных эмоций получили абсолютно все участники регаты.

«Мы благодарим клиентов и партнеров за поддержку наших идей. Надеемся на продолжение нашей традиции и в будущем», - прокомментировала событие Анна Шашлова, директор по развитию интернет проектов “Комсомольской правды”.

Вторая традиционная часть регаты – встреча с художником и мастер-класс по живописи. Приглашенным гостем стал художник и генеральный директор АО «Марка» Артем Адибеков, который мастерски изображает красоту и гармонию русской природы. Гости мероприятия создавали под руководством Артема Валерьевича картины с помощью акварели, пастельных карандашей, туши и акрила. В качестве финальной точки АО «Марка» выпустит почтовые открытки для участников регаты.

«Конаково Ривер Клаб» – это современный комфортабельный гостиничный комплекс в Тверской области, соответствующий категории 4 звезды. Отель находится в живописном месте города Конаково прямо на правом берегу реки Волга в 120 километрах от МКАД. Гостиница находится на живописном берегу реки Волга, где почти круглый год проводятся парусные регаты.