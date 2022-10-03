«Истории волшебного леса. Рецепты, рассказы, рукоделие и чудесные поделки, вдохновленные природой»

Автор книги Елена Тын знает, как радоваться каждому мгновению. Именно об этом и пойдет речь.

Елена живет на два дома - один находится в Петербурге, другой, построенный ее дедом, на Карельском перешейке. Учеба в школе, а потом на факультете журналистики требовали присутствия девушки в городе. Но сейчас Елена старается больше времени проводить именно там, в деревянном домике на краю леса.

Елена удивительно тонко чувствует природу. С самого детства она начала вести «лесные дневники». В один блокнот записывала свои наблюдения, рассказы, в другой - необычные рецепты из грибов, ягод, растений, в третий - инструкции по рукоделию. В какой-то момент стало понятно, что все это стоит соединить в одну книгу.

Книга «Истории волшебного леса» условно разделена на времена года. Сначала читатель вдохновится небольшим рассказом о зиме или осени и почувствует то, что чувствует Елена Тын в это время года в лесу. А потом, настроившись на правильную волну, можно воспользоваться ее советами, рецептами и рекомендациями. Например, приготовить крапивный суп летом или ароматный грибной пирог под хрустящей сырной корочкой осенью. Или клюквенный взвар с розмарином, пряный яблочный чай... В книге есть масса простых, но полезных кулинарных советов, которые пригодятся любой хозяйке.

Лес вдохновит и на творчество, которое, безусловно, украсит любой дом. Автор научит, как делать самодельный дневник для заветных мыслей, пенал-скрутку или папку для лесных находок.

Кстати, в этой уютной книге, будто бы написанной не в нашем веке, есть… QR-коды. Наведя на них телефон, можно узнать еще больше рецептов и полезной информации.

Талантом увидеть прекрасное в простых вещах, научиться радоваться мелочам обладают не все. Но каждый может разбудить это в себе, и книга «Истории волшебного леса» - лучший помощник.