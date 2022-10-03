ФСБ показала задержание в России пособников сирийских террористов

Одновременно были задержаны три пособника международной террористической организации Фото: Кадр видео

На кадрах сотрудники ФСБ России проводят оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан и Ингушетии. В этих регионах одновременно были задержаны три пособника международной террористической организации (далее – МТО) «Хайят Тихрир аш-Шам» (запрещена в России), действующей на территории Сирии.

«В ходе ОРМ установлено, что подозреваемые, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от финансовых функционеров терорганизации, на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также осуществляли публичные призывы к проведению экстремисткой деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» - пояснили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

По факту задержания следственными подразделениями ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям: «содействие террористической деятельности» и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», что предполагают пожизненные сроки.