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Общество3 октября 2022 11:40

День учителя в кризис: россияне рассказали, по сколько скинутся на презенты педагогам и что будут дарить

Россияне готовы потратить в среднем три тысячи рублей на подарок преподавателю на День учителя
Евгений ОРЛОВ
В нынешнем году на подарки классным руководителям ко Дню учителя россияне скинутся в среднем по 3000 рублей.

В нынешнем году на подарки классным руководителям ко Дню учителя россияне скинутся в среднем по 3000 рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зато зарплаты учителям с января повысят! Этим и остается утешать себя российским педагогам. Потому что на «индексацию» материальной помощи со стороны учеников и их родителей в нынешнем году Марьиванне с коллегами рассчитывать не приходится.

Это выяснили социологи портала SuperJob, опросив 3000 родителей школьников со всей России. Как оказалось, в нынешнем году на подарки классным руководителям ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, россияне скинутся в среднем по 3000 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем год назад. Времена сейчас непростые, всем приходится ужиматься и других ужимать. И нет родителям дела, что цены за тот же год в стране выросли на 13,7%. Хоть двойки им ставь по математике и экономике.

Самые щедрые родители, понятное дело, в столице: москвичи готовы скинуться по 3500 рублей. Самые прижимистые – в Омске, Уфе и Волгограде, они готовы раскошелиться в среднем на 2000.

Что касается самих презентов, то тут все стандартно: лидируют цветы, подарочные сертификаты и всякие вкусности (подробнее см. «Только цифры»). Но некоторые родители рассказали социологам и про более прикладные «сюрпризы». Например, что собираются подарить учителю офисное кресло, ежедневник или даже указку. И то правильно. Цветы завянут, конфеты будут съедены, а указка всегда с тобой, как напоминание о нежной любви благодарных воспитанников.

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