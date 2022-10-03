Три главные темы встречи Владимира Путина и министра культуры РФ Ольги Любимовой

Главу министерства культуры Ольгу Любимову Владимир Путин принял в своем кремлевском кабинете. Фото: REUTERS

Главу министерства культуры Ольгу Любимову Владимир Путин принял в своем кремлевском кабинете. Обсуждали новые проекты ведомства. Вот главные темы встречи:

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ

- Под контролем министерства большая программа по развитию сети краеведческих музеев. Давайте с этого начнем, - президент сразу перешел к главному.

Любимова в ответ рассказала, что в России 1700 краеведческих музеев. Многие не обновлялись десятилетиями, потому что денег не было. Но сейчас развитие местных музеев включили в нацпроект и средства появились. Первые 444 в очереди на модернизацию. Заодно пошло оживление библиотек и провинциальных домов культуры.

Регионы тоже охотно дают деньги – оказалось, музеи и библиотеки, если их сделать интересными, начинают пользоваться спросом у жителей.

- Они превратились и в интернет-кафе, и в место встречи, и есть возможность привести маленького ребёнка, который впервые знакомится с книжками. Потом мы туда можем на гастроли кого-то посылать, - объяснила министр.

ГАСТРОЛИ НА ДОНБАСС

Артисты вовсю ездят на гастроли. Кто из новых регионов в «большую» Россию, кто наоборот.

- Уже с марта, в 54 города России приехали четыре творческих коллектива из Донбасса, которые много лет не имели этой возможности, - заметила Любимова.

По словам министра, сами жители ЛДНР больше всего ждали приезда цирковых коллективов.

- Мы вывезли 12 львов, это огромное, большое шоу. Много лет многие дети ни разу не были в цирке. 30 тысяч человек побывало сейчас на этой программе, - рассказала глава минкульта.

Местные дети настолько впечатлились, что многие уже поступили в цирковое училище.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

Любимова призналась: после обрыва многих международных связей в министерстве обсуждали принципиальное будущее конкурсов с иностранцами. «Стоит ли вообще их проводить».

Но Валерий Гергиев и Денис Мацуев убедили международные соревнования сохранить. Поэтому конкурсу пианистов, композиторов и дирижеров Рахманинова и балетному конкурсу Григоровича в Большом театре быть!

- Приехали ребята из Англии, Франции, Германии, США, и действительно оба праздника состоялись, - сообщила Любимова.