«Мы мечтали об этом сто лет»: Государственная Дума проголосовала за воссоединение с четырьмя регионами Новороссии

Гвоздём программы стало выступление на историческом заседании Сергея Лаврова Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Мы представляли всё как-то по-другому. Торжественные салюты. Пафосные речи. Как в голливудских фильмах про подписание Декларации независимости США. Но заседание Государственной Думы 3 октября 2022 года о принятии в состав России четырёх новых регионов — прошло как-то буднично. И это хорошо. Ведь у нас — не трескучая болтовня с «мегафонным правом», как у зарубежных партнёров, — а соблюдение государственных процедур.

Впрочем, обитатели Охотного Ряда накануне исторического заседания не сомневаются: за воссоединение с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями проголосуют все.

По традиции, перед «пленаркой» — пресс-подходы представителей фракций:

— Более семи миллионов человек ждут решение, о котором они мечтали многие поколения. Одни говорят — «восемь лет», другие — «тридцать лет». А мы ждали сто лет, — говорит депутат-единоросс Виктор Водолацкий, имея в виду жителей Донбасса, который при ранних большевиках был передан Украине.

Депутаты в воодушевлении. Обещают отстраивать в новых субъектах детские сады, школы, дороги. Ну и, конечно, сельское хозяйство поднимать на тамошних чернозёмах.

Сразу же — уточнение: Херсон и Запорожье в составе РФ получат статус областей, а Донецк и Луганск — народных республик. Ибо за восемь лет заслужили.

— Таких республик со словом «народные» у нас ещё не было, и я очень рад, что они появятся, — доволен справедливоросс Сергей Миронов.

И даже либерально настроенный глава «Новых людей» Алексей Нечаев поддерживает стремление русских к воссоединению.

И вот — в два часа дня начинается «пленарка». Внизу — депутаты в количестве 408 душ (некоторые из отсутствующих — в командировках или на фронте). А мы, журналисты, наверху. Как в театре, на зрительском балконе.

Выступает почётный гость — Сергей Лавров. «Как настроение?» — ловят его на бегу журналисты. «А то вы не видите», — отвечает глава МИД РФ. И — уже публично, с кафедры, — констатирует:

— Это логическое продолжение воссоединения России с Крымом в 2014 году. Последующие восемь лет ничему не научили украинский режим.

И голосование!

— Коллеги, повнимательнее! Такая консолидация бывает крайне редко, — замечает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. И действительно: все системные политические силы страны сегодня наконец-то прекратили вечный спор про Ленина-Сталина. И объединились в благо.

По каждому из новых субъектов голосуют отдельно. Конечно, все — «за»! Единогласно!

И… всё. С сегодняшнего дня у нас — 89 субъектов. Как-то даже не верится. А обычная — уже будничная — работа парламента продолжается. Теперь на очереди — синхронизация законов России и новых территорий. Процесс незаметный, обывателю не понятный. Опять же, без рекламной трескотни. Но именно этим наш Охотный Ряд каждый день и занимается. Например:

— Если кто-либо из жителей новых регионов от вступления в гражданство России откажется — ему будет предоставлен вид на жительство в РФ, — продолжая заседание, говорит глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Так что для Новороссии всё только начинается. Да и для России тоже.