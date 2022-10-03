«Я давал присягу и это не пустые слова»: мобилизован известный актер театра «Современник»

Актер театра «Современник» Евгений Павлов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне того, как «русская интеллигенция» штурмует Верхний Ларс, спасается от мобилизации в Грузии, Киргизии, Казахстане, Турции, Финляндии, новость о том, что артист театра «Современник» Евгений Павлов пришел по повестке в военкомат и теперь проходит подготовку на учебном полигоне в Подмосковье, многих шокировала. Коллеги Евгению сочувствуют, удивляются, как такое могло произойти. Честно говоря, я тоже удивилась: ну актеров зачем?

Хотя бронь с московских театров Министерство обороны сняло несколько лет назад и теперь подлежат мобилизации все, включая артистов балета и певцов. Да, «штучные» брони и отсрочки имеют право быть, но они распространяются не на всю труппу. Уже призвали артистов, технический персонал из «Геликон-оперы», РАМТа, МХАТа, Театра Терезы Дуровой...

В театрах идут срочные вводы на место мобилизованных и тех, кто сбежал, уехал из страны. Таких немало. Поэтому история с Евгением Павловым, который находится на мобилизационных сборах в мотострелковом полку (по своей военно-учетной специальности), выглядит почти героической.

«КП» позвонила Евгению узнать, какие у него впечатления от новой обстановки.

- В театре переполох из-за вашей мобилизации.

- Скорее, беспокойство из-за того, что начался сезон, а я занят во многих спектаклях ( 9 или 10 названий). Да еще меня привлекли как постановщика по пластике в новый спектакль «Филумена Мартурано». Ничего страшного: найдут замену. Все нормально. Даже неловко, что столько внимания мне, - говорит Евгений Павлов.

- Когда 21 сентября в стране объявили частичную мобилизация, вы ожидали, что вам придет повестка?

- Не ожидал, хотя служил в армии. Повестка пришло мне домой 24 сентября. Паники не было. Явился, как и было указано по месту предписания. Есть присяга, которую я давал в армии. И это не пустые слова. Есть конституционная обязанность. Есть уголовный кодекс. Этим и руководствовался.

- В каких войсках вы служили в армии?

- Год отслужил в мотосрелковой роте после окончания Ярославского театрального института. Это было 23 года назад. Рядовой мотосрелок.

- Сейчас подлежат призыву рядовые и сержанты запаса до 35 лет. Первый разряд. Вам уже 43 года. Вас вроде бы не должны были мобилизовать.

- Не могу это прокомментировать.

- У вас двое маленьких детей…

- Да, двух и семи лет. С детьми, конечно, возникли определенные сложности. Но вопросы решаются, у жены на роботе идут навстречу.

- Вы уже 10 дней находитесь на мобилизационных сборах в Подмосковье, какие впечатления?

- Когда взрослого человека, а мне уже 43 года, выдергивают из привычной среды, с уютного дивана и помещают в условия, в обстановку и распорядок, как в армии, конечно, испытываешь шок. Но быстро привыкаешь.

- Как кормят?

- Вот кормят отлично!

- Вы – артист, а еще какие профессии с вами на сборах?

- Например, главный инженер компании, которая проектирует дороги в Москве. Есть сантехник, есть начальник склада… Все отличные ребята, шутят, разряжают обстановку. Только не пишите, пожалуйста, громких и пафосных слов. Никаких подвигов мы еще не совершили. Надеюсь, и не придется. Все хотят, чтобы военные действия поскорее закончились, и мы вернулись живыми и здоровыми к нормальной жизни. К своим женам и детям, к коллегам и друзьям, которые беспокоятся и поддерживают нас каждую минуты.