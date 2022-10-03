Последние мосты между Россией и Европой рухнули

Взрывы, по данным сейсморегистраторов, произошли в ночь на 26 сентября Фото: REUTERS

«ЗАБУДЬТЕ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РФ»

Как говорили древние, «ищи того, кому это выгодно». Этот принцип и сейчас подходит для поиска тех, кто выиграл от аварии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», качающих в Европу российский газ по дну Балтийского моря.

Напомним, сейчас обнаружены четыре утечки — по две на каждом газопроводе. Взрывы, по данным сейсморегистраторов, произошли в ночь на 26 сентября.

- От аварии на газопроводах «Северный поток» выиграли, прежде всего, США, - заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - В результате взрывов у них решается сразу несколько задач. Во-первых, разрываются последние мосты между Россией и Европой. Европа более 50 лет покупала российский газ. И как бы ни складывались отношения с Россией, Европа так или иначе держала в уме, что все равно можно будет при определенных условиях вернуться к закупкам нашего газа. А американцы, уничтожая газопроводы (исходим из версии, что это сделали США), как бы говорят европейцам: даже не думайте, что вы когда-нибудь вернетесь к закупкам российского газа, к нормальным экономическим отношениям с Россией. И не учитывайте это при принятии решений в отношении антироссийских санкций, поставок вооружения и других вопросов. Надо полностью забыть об отношениях с Россией и ориентироваться на других поставщиков газа — в частности, на США.

- А США уже стоит наготове со своим СПГ (сжиженным природным газом, - Ред.)?

- В США сейчас есть много проектов по сжижению газа, но заводы пока не запущены, поскольку нет окончательного решения — будут европейцы покупать американский газ или нет, - продолжает эксперт. - И в такой ситуации американцам выгодно, чтобы европейцы рассчитывали только на американский СПГ, а не на российский газ. И выходили на подписывание долгосрочных контрактов на поставку СПГ с заводов, которые будут вводиться с 2025 по 2030 годы.

- Сейчас у американцев хватит газа, чтобы удовлетворять потребности Европы?

- Дополнительного газа у американцев пока нет. Но сейчас они перекинули в Европу тот газ, который раньше шел на азиатские рынки. Но не по каким-то политическим мотивам, а просто потому что это выгоднее. В Европе возник жесточайший дефицит газа и там цены стали самыми высокими в мире. Любой производитель хочет заработать больше денег, поэтому они и стали отправлять газ в Европу. Все контракты там привязаны к спотовому рынку, то есть к рынку краткосрочных контрактов — на этом настаивали сами европейцы. И сейчас цена 1800-2000 долларов за 1000 кубометров. Сверхвысокие цены образовались потому, что сократились поставки российского газа.

- И Газпром то той же цене продает?

- Да. Но Газпром мог конкурировать по ценам, предлагая скидку. Для Германии, например, скидка составляла от 10 до 20 процентов.

МИНИМУМ ПОЛГОДА НА РЕМОНТ

- Европе выгодна авария?

- Германии — нет. Для нее Северный поток был страховкой. Если будет совсем тяжелая ситуация, то у них была возможность пойти к России и договориться о поставках — запустить «Северный поток-2» или решить вопрос с турбинами для «Северного потока-1». А теперь этой страховки нет. Это проблема не только для Германии, но и для Италии, Франции.

- А Польша?

- Она среди тех, кто выступал против «Северного потока». Польша по политическим мотивам всегда были против российских проектов — недавно, например, поляки призывали разобрать СП-2, чтобы его вообще не было. Отчасти они это делали и потому, что через территорию Польши проходит газопровод «Ямал-Европа». Получается, что теперь этому газопроводу нет конкуренции со стороны СП. Хотя он и не работает, поскольку находится под санкциями, но все равно он существует и когда-нибудь может включиться.

- Какие остались пути поставки российского газа в Европу?

- Сейчас только на двух направлениях. Газопровод через Украину, на котором только процентов 40 используется, и Турецкий поток. Украине тоже выгодно все, что ударит по России. Плюс она повышает свою значимость как страна-транзитер. Но думаю, она перекроет свой газопровод по настоянию США - чтобы окончательно оторвать Россию от Европы в газовой сфере.

- Понятно ли сейчас, сколько времени потребуется на восстановление газопроводов?

- Никто этого сейчас не скажет. Нужно для начала исследовать места повреждений. Что там - полный разрыв на две части или просто отверстие. Но в любом случае, чем раньше начать ремонт, тем дешевле он обойдется. Сейчас туда хлынула соленая вода, это создаст коррозию, нужно будет ее удалять. Если начать ремонт прямо сейчас, то на это уйдет полгода, а пока еще даже неясно, когда начнется ремонт. Так что в этом отопительном сезоне ни СП-1 ни СП-2 запущены в прежнем объеме не будут, хотя одна нитка «Северного потока-2», вроде, цела.

Эксперты затрудняются назвать точную сумму ремонта газопроводов, поскольку в мировой практике подобных случаев еще не было. В любом случае, речь идет о десятках или даже сотнях миллионов евро. Кто будет платить эту сумму - пока вопрос. Все зависит от расследования - найдут ли виновного. А если (ну мало ли) это будет признано природным ЧП, деньги могут заплатить и страховщики.

Дополнительного газа у американцев пока нет. Но сейчас они перекинули в Европу тот газ, который раньше шел на азиатские рынки Фото: REUTERS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Потолок цен на нефть – это крах западной экономики»

Российские эксперты разложили по полочкам ситуацию на рынке энергоносителей.

Западные политики ломают копья вокруг потолка цен на российскую нефть. А журналисты не менее шумно обсуждают статью в журнале Forbes о том, к чему приведет введение такого потолка. «Это станет крахом западной экономики» - таков смысл экономического анализа, который приводит издание.

«В этой идее есть недостатки, - пишет колумнист издания Дэн Эберхарт. - Во-первых, крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, скорее всего, проигнорируют ограничение или уклонятся от него. Во-вторых, ограничение цен создает значительные перебои в поставках российской нефти, что приведет к резкому росту мировых цен, поддерживая доходы России от нефти на плаву и нанося ущерб мировой экономике».

Кроме того, Россия может перестать поставлять нефть тем странам, которые примкнут к «потолочному сговору». Об этом в начале сентября предупредил Путин. А если Россия ограничит поставки черного золота, то на рынке его станет меньше — следовательно, возрастет цена. По прогнозам Эберхарта, если накрыть российскую нефть потолком, цена на мировых рынках поднимется до $150 за баррель. Таких цен не было никогда. Сейчас стоимость барреля приближается к $90.

Россия может перестать поставлять нефть тем странам, которые примкнут к «потолочному сговору» Фото: REUTERS

То, что серьезные западные издания предостерегают своих политиков от опрометчивых шагов - хороший знак. Окончательных решений пока нет, и есть время остановиться.

- Никто еще ничего не принял, - говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. - Главы МИД стран «Семерки» 2 сентября лишь согласовали свои действия, определились в контурах. Ближе к декабрю, возможно, что-то и будет юридически оформлено. Сейчас они пытаются затащить в свой пул азиатские страны, но крупные азиатские экономики шагов навстречу не делают.

Наоборот, дело идет к тому, что вокруг российской нефти создается круг серьезных покупателей.

- Сейчас нам надо будет оперативно переориентироваться на страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток, - говорит Пасечник. - Индия, Китай, Пакистан, Индонезия — большой пул может получиться. Турция тоже будет продолжать с нами кооперацию.

По его мнению, есть вероятность того, что потолок введен не будет.

- Несмотря на риторику, задача европейских стран с развитой экономикой - Германии, Италии - не допустить энергодефицита. Без российских энергоносителей это сделать невозможно. Поэтому до фактических мер дело вряд ли дойдет, - говорит Пасечник.