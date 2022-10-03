«Вместе противостоять безумным санкциям»: в Москве прошли переговоры премьеров России и Белоруссии

В понедельник премьер Михаил Мишустин встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник премьер Михаил Мишустин встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Обсуждали дальнейшие пути интеграции России и Белоруссии в условиях санкций.

- Развитие интеграции в Союзном государстве даст эффективный ответ на новые вызовы, которые связаны с санкционным давлением со стороны недружественных государств, - заявил Мишустин. При этом Мишустин назвал санкции в отношении России «тотальной экономической войной».

По словам премьера, сейчас Россия и Белоруссия ускоряют реализацию 28 союзных программ. Уже выполнено больше половины из запланированных 989 мероприятий.

Несмотря на кризис в глобальной экономике, товарооборот между Россией и Белоруссией растет. В прошлом году он достиг рекордных 38,5 млрд. долларов, а в январе - июле этого года увеличился еще на 5% - до 22 млрд долларов. Белорусский экспорт в Россию вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.

Как заявил Головченко, по итогам этого года товарооборот превысит исторический максимум и достигнет 45 млрд.долл.

- А, может быть, и больше, - понадеялся белорусский премьер.

По его словам, это говорит о том, что «была выбрана правильная стратегия по замещению продукции иностранных производителей, прекративших поставки товаров в наши страны». Головченко заявил, что российско-белорусская интеграция прошла проверку на прочность в условиях санкций и доказала свою эффективность.

Мишустин в свою очередь заметил, что Москва и Минск реализуют крупные совместные экономические проекты, которые рассчитаны на стратегическую перспективу. В качестве примера он привел подписанное на прошлой неделе соглашение о транзите белорусских грузов по территории России. Поток белорусских экспортных грузов через Россию будет нарастать. По словам премьера, также будет сделан упор на проекты, связанные с промышленной кооперацией и импортозамещением.

По итогам переговоров министры финансов Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией. Как пояснил Михаил Мишустин, этот документ закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства.

- Это большой шаг вперед на пути к углублению интеграции в Союзном государстве, - сказал Мишустин.

- Только благодаря совместным усилиям сможем противостоять этим безумным санкциям, направленным на разрушение наших государств, - заметил Головченко.