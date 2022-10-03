56% россиян считают нужным сохранять невыгодные для Европы ограничения даже после отмены санкций

Ради собственной выгоды Евросоюз время от времени готов отменять некоторые антироссийские ограничения Фото: REUTERS

ЕС хочет исключить из-под антироссийских санкций лоцманов, чтобы те имели возможность проводить суда с энергоносителями через проливы. И это уже не первый случай, когда Европа готова дать задний ход ради собственного удобства. Ради собственной выгоды Евросоюз время от времени готов отменять некоторые антироссийские ограничения, вводя при этом новые, которые большого дискомфорта им самим не доставят. Как реагировать России на такие решения сайт KP.RU решил спросить у россиян.

Как оказалось, больше половины опрошенных считают, что страны Европы должны полностью нести ответственность за собственные санкции и прочувствовать на себе, насколько может быть деструктивно такое поведение. 56% участников исследования считают правильным продолжать сохранять такие ограничения даже после того, как ЕС снимет запрет со своей стороны. А в случае необходимости, нужно вводить собственные запреты на то, что нужно и выгодно западным странам, уверены респонденты.

«Даже если они «включат заднюю», хотелось бы, чтобы Россия свои санкции против них не отменяла, это будет правильно», - говорит один из участников опроса.

«А ведь эксперты, и правда, давно уже говорили, что к зиме европейцы сами начнут отменять собственные ограничения. Так и происходит», - отмечает другой.

«Европа и дня без нас не может. Сами вводят санкции, а потом сами же ищут возможность их обойти», - добавляет третий.

Опрошенные рассказали, как реагировать на отмену ЕС невыгодных для них самих запретов

Треть опрошенных считают, что такие ситуации нужно уметь использовать с выгодой для себя. Например, 29% респондентов предлагают в ответ на отмену невыгодных для Европы санкций требовать отмену невыгодных для России запретов. Тогда это будет справедливо и поможет наладить диалог со странами-соседями. Также еще 6% добавили, что такие решения показывают слабые стороны Европы и могут быть использованы для переговоров. Да, сейчас отношения со странами Запада непростые, но решать ситуацию как-то надо, и возможно, используя уязвимы стороны ЕС, этого получится добиться быстрее.

2% россиян говорят, что никаких ответных шагов предпринимать не стоит. Если Европа отменяет какие бы то ни было санкции, нужно просто радоваться, что работа отраслей налаживается, бизнес встает на ноги, а Россия получает возможность получать дополнительный доход.

Оставшиеся 7% признались, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,7 тысячи человек.