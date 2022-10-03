Лера Кудрявцева рассказала о страшном: "У меня контузия"

Лера Кудрявцева поделилась своими чувствами по поводу частичной мобилизации в России Фото: Алина ЧЕРНОВА

Лера Кудрявцева всегда откровенна с поклонниками. Телеведущая открыто высказывает свою позицию относительно происходящего в стране и мире. Выражений блондинка не выбирает. Она известна своей эмоциональностью.

Лера Кудрявцева поделилась своими чувствами по поводу частичной мобилизации в России. "У меня, как и у многих, контузия от происходящего. Нет, не только сейчас, а с самого начала. Сначала я разбиралась, с чего все и почему. Затем мой организм боролся и все-таки принял неизбежное. Человек - животное ко всему привыкающее, как не страшно это звучит", - поведала звезда экрана.

Отметим, несколькими днями ранее Кудрявцева заявила, что готова биться за страну лично, если это понадобится. "Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить... Я живу в России и если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны", - сказала, как отрезала, смелая женщина.

Блондинка добавила, что и ее старший сын тоже не останется в стороне после объявления о частичной мобилизации. "Что тут думать. Надо, значит, надо", - сказал звездной матери 32-летний Жан.

Лера гордится, что живет в России. "Я русская, патриот! Поэтому я буду защищать свою страну", - говорила звезда.