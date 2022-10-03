Почему НАТО использует Украину как любовницу, но ни за что не примет в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сравнительно четко определил солидарную позицию всех членов альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО, все эти годы активно подталкивавшей Украину к вступлению в свои ряды, после подписания Зеленским заявки на ускоренный прием в эту организацию, началось смятение.

Часть государств-членов альянса требуют чуть ли не немедленного приема Украины в НАТО, другие выступают против нарушения как формальных норм уставных документов и процедур, так и за отказ от попыток дальнейшей эскалации в Европе на фоне продолжающихся конфликтов не только в самой Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сравнительно четко определил солидарную позицию всех членов альянса, заявив, что «НАТО не является стороной конфликта, а лишь оказывает поддержку Украине». А вот ответственность за немедленное вступление Украины в западный военный альянс, зная, что никакой солидарности в рядах НАТО не существует, переложил на сразу три десятка правительств. «Решение о членстве [Украины в НАТО], конечно же, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем подобные решение на основе консенсуса», - сказал он.

Еще более четкую точку зрения выразил постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг: «Украина не является членом НАТО. Поэтому нет никаких коллективных обязательств, которые бы означали, что мы все вместе поможем Украине обороняться. Ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимала активное участие в этой войне», - ответил он на просьбы Киева о безостановочной помощи

Анархию и разноголосицу, воцарившиеся в НАТО, в эфире радио «КП» прокомментировал руководитель российского Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин:

- НАТО - не ОДКБ, а организация, которая сильно формализована. Поэтому даже Столтенберг в своем жестком выступлении ведь говорил не от имени даже всего НАТО, а как бы обозначил только общую позицию – не более того. Так что вестись на эти заявления совершенно не стоит. Потому что сегодня, в условиях противостояния, в условиях переформатирования мирового порядка, в условиях того, что происходит на Украине, заявления официальных лиц – это легенды прикрытия тех процессов, которые реально происходят.

Я пока вижу немножко другой процесс. А именно: заявляет Канада о том, что она поддерживает членство Украины в НАТО и 9 государств об этом заявило. Я не исключаю такой вариант, что наступит время через месяц-второй, когда Столтенберг выйдет и скажет – вы знаете, тут ситуация поменялась, посмотрите, инициатива снизу, мы не при чем, инициатива снизу, надо что-то решать…

То, что Украина будет принята в НАТО – это почти исключено на сегодняшний момент. И это им не нужно. Поскольку формальная сторона их совершенно не интересует. НАТО ведь присутствует на Украине. Сегодня российской армии противостоит интернациональное вооружение: посмотрите на то, чем воюют вооруженные силы Украины, это же все поставки из разных стран НАТО. И вот теперь с точки зрения логики интересов Запада. Оружие от них, планировщики от них, инструкторы от них, а они не воюют и не несут никакой ответственности по международному праву. Идеальная ситуация для англосаксов. Ведь они всю жизнь так работают. Куда бы они ни заходили. В Африку – два клана определяют, стравливают, в сторонке поддерживают то ли тот, то ли другой, курят бамбук и достигают своих целей. Все. Ничего нового. Сегодня фактически Украина является ресурсом, мощнейшим ресурсом, в том числе, в интересах североатлантического альянса.