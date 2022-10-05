Как воспитать звезду: учителя сделали из Малахова, Валерии и Борщевой умных людей

Андрей Малахов впервые появился в кадре в программе «Доброе утро». Благодаря своей крестной и учителю на ТВ Фото: Соцсети

На этой неделе свой профессиональный праздник отмечают наши учителя. 5 октября – День учителя. У звезд есть очень разные истории об учителях и их уроках жизни, которые запомнились на долгие годы и повлияли на характер и творческий путь.

Анатолий Журавлев

У многих знаменитостей есть дипломы об окончании педагогических вузов, вот только мало кто из них может похвастаться опытом работы в школе. Но есть актер, который и сам учительствовал в настоящей сельской школе – это Анатолий Журавлев.

Анатолий Журавлев до актерской карьеры учил детей в сельской школе и занимался спортом — стал последним чемпионом СССР по тхэквондо Фото: соцсети

Первые четыре класса Анатолий Журавлев провел в школе-интернате, куда его отдала мама, которая много работала и часто болела. А потом мальчика забрала к себе в деревню бабушка – и жизнь Толи изменилась. Мальчик жил с бабушкой и с пятого класса учился в сельской школе в поселке Пасьяновский, Верхнесалдынского района Свердловской области. Там из бесперспективного троечника вырастили талантливого мальчишку, который учился очень даже хорошо. Сам Журавлев говорит: «С уроков учителя литературы Веры Александровны Кормишиной началось мое возвращение к нормальному обучению. Я был рассеян и ничего не понимал, потому что первые четыре года учился в городской школе-интернате. Мое внимание стало фокусироваться на уроках литературы – очень нравились стихи Пушкина, Некрасова и других поэтов. Мне нравилось читать наизусть стихи в классе, на школьных вечерах». Тут же стали появляться четверки и пятерки, которые вдохновили Толю учится хорошо и по другим предметам. Сельские учителя прониклись к мальчишке, разглядели, что он не хулиган, а просто неусидчивый ребенок и своим отношением к Толе поменяли его отношения с учебой – он полюбил добрых учителей и уроки. После школы Журавлев провалил экзамены в театральный вуз и решил стать учителем литературы – рассматривая это образование, как ступень на пути к актерской карьере. Анатолий получил диплом филфака Нижнетагильский государственного педагогического института и по распределению поехал преподавать в сельскую школу. Учеников там было немного – около 30 человек на всю школу, в классах по 7 – 10 человек.

Журавлев рассказал нам: «Я вел литературу, русский язык и другие гуманитарные науки – географию, историю, пение, рисование. Так как других учителей не было – мы поделили с директором дисциплины. Она вела математику, физику, биологию». На уроках пения Анатолий ставил ученикам пластинки – все вместе подпевали. По мнению Журавлева учитель должен быть добрым и честным с учениками. Анатолий проработал год, а потом поехал поступать в театральный – и в этот раз ему повезло: выучился и стал звездой.

Андрей Малахов

Учителями для многих становятся старшие коллеги на работе, которые воспитывают из выпускников вузов настоящих профессионалов. На днях Андрей Малахов побывал в гостях у своей первой учительницы на ТВ – Лариса Львовны Зениной, с которой познакомился, когда учился на журфаке МГУ. Телеведущий побывал в сентябре на даче у Ларисы Львовны – записал с ней интервью о ее сыне – военкоре Сергее Зенине. Встреча была очень теплой – с объятиями, цветами. Андрей говорит: «Благодаря этой женщине – я на телевидении. Если бы не она, то ничего бы не было… В жизни должен быть человек, учитель, который поможет — даст «пропуск» на ТВ...»

На днях Андрей Малахов встретился со своим учителем — Ларисой Зениной

Лариса Львовна работала шеф-редактором программы «Доброе утро», а студент Андрей Малахов проходил практику в этой передаче. Лариса Львовна заметила талантливого студента и сказала, чтобы тот приходил после каникул на стажировку и работу – Андрей согласно покивал и испарился. О карьере на ТВ не мечтал. К тому же конкуренция тогда была бешеная – все мечтали попасть на центральное телевидение. Однако Лариса Зенина про паренька не забыла – позвонила в деканат журфака и поинтересовалась: «Где же Малахов? Ждем его – обещал и нет». Тут уж Андрей поверил в себя как в «телевизионщика» и отправился в Останкино, где Лариса Зенина и другие коллеги учили его профессии. Так началась карьера Андрея Малахова на ТВ. Звезда экрана называет Ларису Львовну, которая разглядела в нескладном очкарике талант, своей крестной на ТВ и главным учителем. Теперь сам Андрей Малахов берет молодежь на стажировку, чтобы дать шанс талантливым людям.

Иван Охлобыстин

Актер и сценарист Иван Охлобыстин на себе проверил известную аксиому – строгий, но справедливый учитель дает самые крепкие знания. Иван Иванович больше всего любил в школьные годы литературу и историю: «Мне тяжело точные науки давались. Но с математичкой повезло: у нас была Полина Васильевна Печерникова, царство ей небесное. Очень строгая тетка – я из-за нее постоянно опаздывал в пионерлагерь, пока все контрольные не перепишу не отпускала. У нее была своя система обучения. Но с определенного момента она питала ко мне доброе отношение. Был случай: я остался на продленку – должен был переписать контрольную. Сидим мы ночью, зима на дворе – и кто-то камнем кинул в школьное окно. Учительница испугалась рефлекторно, а я ей говорю фразой из Высоцкого: «В гости к Богу не бывает опозданий». Она внимательно так посмотрела – и с тех пор также строго относилась, но я видел тепло в ее глазах. Позже выяснилось, что она была лютая фанатка Высоцкого: ездила на его концерты, собрала все записи его. И она меня так обучила, что у нее я был троечником, а в новой школе стал получать четверки».

Иван Охлобыстин говорит, что учитель должен быть добрым, уметь разглядеть талант в ребенке. Ему везло с учителями Фото: соцсети

Валерия

Певица Валерия училась в школе города Аткарске Саратовской области. Девочка так любила учиться, что очень переживала, когда пусть редко, но приходилось пропускать школу из-за болезни. Валерия недавно рассказала нам про свою учебу: «Я отлично училась, делала это с удовольствием, легко, совершенно самостоятельно. Меня никто не контролировал, потому что не было в этом никакой необходимости». Валерия – благодарная ученица: «Я всегда буду помнить моих учителей. Благодаря тем знаниям, которые мне дали, я, семнадцатилетняя девочка из маленького городка, поступила в ведущий музыкальный вуз страны и началась уже совсем другая история». Валерия на этом фото с сыном, дочерью и Татьяной Николаевной Капраловой - директором школы N8 города Аткарска Саратовской области. Певица говорит, что была счастлива доверить детей своим учителям: «По семейным обстоятельствам в 2001 году мы на время переехали в мой родной город, где дети пошли в мою же школу, которую и тогда возглавляла Татьяна Николаевна. Я очень ей благодарна за все: Татьяна Николаевна удивительный человек - мудрый, понимающий, творческий, она всегда уделяла огромное внимание художественному воспитанию детей. Я счастлива, что и мои дети соприкоснулись с этой удивительной личностью».

Валерия с сыном, дочкой и Татьяной Николаевной Капраловой - директором школы N8 города Аткарска Саратовской области

Яна Рудковская

Музыкальный продюсер Яна Рудковская осваивала музыкальные азы с педагогом своей мамы. Учебу Яны доверили проверенному профессионалу, потому как девочка не слишком любила музыкалку. На этом фото 8-летняя Рудковская со своим педагогом: «Всегда буду помнить своих учителей, которые столько вложили в меня своих сил! На фото я с Людмилой Петровной Колбиной, которая преподавала у меня по классу «фортепьяно» и с самого раннего детства привила мне любовь к прекрасному. У меня не совсем довольная мордочка, потому что общеобразовательную школу я любила больше, чем музыкальную».

Яна Рудковская с учительницей Людмилой Петровной Колбиной

Елена Борщева

Учителя не только дают знания, но и воспитывают. Так артистка и звезда КВН Елена Борщева вспоминает своего преподавателя по испанскому языку Пятигорского лингвистического университета – Екатерину Ефимовну Ещенко. Борщева училась на факультете английского и испанского языков, жила в общежитии, где у нее случился конфликт с соседкой по комнате. Лена очень переживала, ходила грустная, а педагог была очень внимательна к своим студентам и вызвала девушку на разговор. Борщева поделилась с Екатериной Ефимовной проблемой – излила душу, а та дала ей советы – как разрешить ситуацию и вести себя с соседкой. Так Лена исправила ситуацию. Борщева вспоминает: «Советы мне очень помогли, конфликт был исчерпан. Помню, как мне полегчало после беседы, как я была благодарна Екатерине Ефимовне за то, что она за меня искренне переживает». Став звездой, Лена про любимую учительницу не забыла – звонит и с удовольствием слушает ее советы.