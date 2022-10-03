Губернатор Алексей Дюмин проверил подготовку мобилизованных туляков: «Наша главная задача – позаботиться о наших парнях»

Губернатор Алексей Дюмин посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где проходит подготовку призванные жители региона. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Мобилизованные жители Тульской области будут обеспечены всем необходимым, подчеркнул глава региона Алексей Дюмин во время встречи с призванными на службу земляками. Губернатор 3 октября посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где сейчас проходят подготовку получившие повестки туляки. Алексей Дюмин проверил условия их проживания, питание и пообщался с бойцами.

Губернатор напомнил, что в Тульской области организована горячая линия 122, на которую жители могут обращаться по всем возникающим вопросам. Кроме того, в регионе создана Межведомственная рабочая группа по рассмотрению жалоб и обращений, связанных с проведением мобилизации. Алексей Дюмин подчеркнул, что каждая ситуация рассматривается индивидуально. Если выявляются нарушения, меры принимаются незамедлительно.

- Наша главная задача – позаботиться о наших парнях во всех аспектах. Это и условия проживания, и боевое слаживание, и экипировка. Такую работу мы проводим совместно с Министерством обороны, – рассказал Алексей Дюмин.

Мобилизованных туляков разместили в казармах и обеспечили всеми видами довольствия, как и служащих по военному контракту. Врио командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Алексей Быков доложил губернатору: сразу по прибытии призывникам рассказали о положенных им социальных льготах и гарантиях, денежном довольствии и дополнительных выплатах. Мобилизованные уже получили базовые комплекты экипировки от Министерства обороны. Губернатор Алексей Дюмин распорядился от региона доукомплектовать их необходимыми вещами: спальными мешками, дождевиками, рюкзаками, термобельем, аптечками для оказания первой помощи.

По распоряжению главы области тульские предприятия увеличивают объемы выпуска необходимой для армии продукции: балаклав, тельняшек, спальников, баулов и других вещей. Более 20 предприятий региона уже перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Тульские власти оказывают производителями все необходимое содействие.

Глава региона распорядился доукомплектовать базовые комплекты Минобороны необходимыми бойцам вещами. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Быков поблагодарил губернатора за помощь в привлечении дополнительных специалистов – инструкторов ССО, ФСБ, МВД, Росгвардии, участвующих в обучении мобилизованных. Алексей Дюмин осмотрел образцы формы одежды от Министерства обороны, дополнительные позиции экипировки и закупленные квадрокоптеры. Глава региона также побывал в казармах и оценил, чем призывников кормят в столовой. Для них организовано трехразовое горячее питание. Губернатор побеседовал с мобилизованными и поблагодарил их за верность долгу и Родине.

«Дорог каждый час занятий. Это не только эффективное выполнение задач, но и спасенные жизни – свои и боевых товарищей. Если чего-то не хватает, говорите сразу – доукомплектуем. Поддержка будет», – подчеркнул Алексей Дюмин.

На территории спортивного городка проводятся занятия по огневой подготовке и тактической медицине. Региональный минздрав организовал курсы медицинской подготовки силами медицинского симуляционного центра Тульского государственного университета. Совместно со специалистами университета военные определили, какие знания и навыки мобилизованным нужны в первую очередь.

Алексей Дюмин также посетил полигон, где проходят практические занятия. Боевое слаживание помогает отслужившим в армии бойцам быстро восстановить утраченные навыки. На полигоне проводятся занятия по контрольным стрельбам, тактической медицине, разборке и сборке оружия, метанию ручных учебных гранат и оборудованию инженерных позиций.