Никита Михалков предложил дать отсрочку от мобилизации участникам «общественно значимых» съемок

На днях Михалков выступил с предложением — не забирать на службу тех, кто вносит лепту в кинопроцесс в России

Никита Михалков, несмотря на звездный статус от рождения (отец — поэт всесоюзной популярности, автор гимна страны!), от службы в армии никогда не бегал. Прямо по ходу съемок в картине Сергея Соловьева «Станционный смотритель» молодого и талантливого артиста забрили в военкомат и отправили чуть ли не в самую дальнюю точку СССР. Хотя изначально определили в стройбат в узбекский Навои. Актер заартачился: как так, с двумя высшими образованиями и кирпичи класть? На сборном пункте Михалкова решили пожурить за то, что якобы блатной сынок вообще хочет откосить. Тогда темпераментный Никита потребовал заслать себя на Камчатку. Там и отслужил. Всем назло.

Затем отдал в армию детей (Степан отслужил на флоте в погранвойсках), и все же сохранил трезвое отношение к службе. Тем более во времена мобилизации.

На днях Михалков выступил с предложением — не забирать на службу тех, кто вносит лепту в кинопроцесс в России. Это заявление Никита Сергеевич оформил как глава Союза кинематографистов России — к премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

— Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям, — уточнил режиссер. — Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены.

В качестве аналогичного прецедента Михалков вспомнил отсрочки во время ВОВ, когда киноспецов оформляли во фронтовые культбригады.

— Кинооператоры, снимавшие великую хронику на передовой, актеры, режиссеры, сценаристы, которые работали над фильмами, помогающими солдатам воевать, а народу пережить все тяготы войны, концертные бригады, выступавшие как на передовой, так и в госпиталях, — напомнил режиссер. —Все они вместе со своим народом делали одно дело. Так вот, памятуя все это, большинство моих коллег-кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент.

Об ответе или отклике Правительства РФ на предложение председателя Союза кинематографистов России пока неизвестно.