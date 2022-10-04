Анекдоты: Хотел пошутить про гороскопы, но оказалось, что сегодня мне лучше заняться домашними делами

Если ваш ребенок снял наушники, значит, ему от вас что-нибудь нужно.
* * *
А вы тоже слышали легенду о мужчине, который открыл холодильник, увидел, что там стоят десять холодных бутылок пива, сказал себе: «Пожалуй, нет!» - и пошел прибивать полочку?
* * *
Если хочешь найти потерявшихся когда-то родственников, купи дом у моря.
* * *
Психологи советуют: если вам очень понравилась красивая девушка, вы предложили ей сходить в ресторан, но она категорически отказалась и вы из-за этого сильно расстроились, придите домой, поиграйте с внуками, это успокаивает.
* * *
Полиция советует:
- На случай если вас остановят на улице и грубо потребуют отдать ваш кошелек, всегда носите с собой в кармане старое пустое портмоне. Может быть, вам еще и добавят.
* * *
- Дорогой, я что-то не могу заснуть.
- Это нормально... зло никогда не дремлет!
* * *
- Жена на что-то надулась и не разговаривает со мной. Наивная, у меня это третий брак, я чемпион по молчанке, могу спокойно молчать все два дня.
- Два дня? А больше - слабо?
- Ни одна женщина не сможет больше двух дней молча выдержать вида счастливого мужа!
* * *
У каждой женщины должно быть маленькое черное платье.
У меня тоже есть черное платье, которое мне маленькое.
* * *
Возвращаться - плохая примета... Особенно если ты женат и трое суток не был дома...
* * *
Второй телефон обычно используется для поиска первого.
* * *
- А вы правда богач? Скажите что-нибудь на богатом?
- Треска ничем не хуже омара, а стоит куда дешевле!
* * *
Офисному работнику на заметку.
Если в ваш кабинет часто входят без стука, повесьте с внутренней стороны на дверь мишень для дартса.
Проверено!
* * *
Один взломщик - другому:
- Эх, надоела жизнь блатная! Ночей не спать, от ментов прятаться. Возьму-ка я в банке кредит, открою фирму, буду продуктами торговать...
- Да кто ж тебе в банке с твоей рожей кредит даст?
- Что я, маленький? Я так возьму - они и не заметят!
* * *
Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает камешки в окна.
* * *
Предложение ЦБ запретить криптовалюту выглядит так, будто они пытались разобраться, что это вообще такое, но в итоге психанули!
* * *
- На какую работу устроилась, доча?
- Не скажу, папа, все равно не поймешь.
- Я тупой, по-твоему? Быстро отвечай!
- Я работаю в шоуруме.
- Ну в шаурме так в шаурме…