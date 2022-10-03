Иван Ургант звонил певцу Потапу: "В трубку не рыдал, прощения за страну не просил"

Иван Ургант Фото: Александр ГЛУЗ

Иван Ургант опроверг заявление украинского певца Потапа. Шоумен сообщил, что не рыдал в трубку и не просил прощения за Россию в личном разговоре с рэпером. Ранее исполнитель заверил, что Ургант "плакал и сказал в трубку: «Простите!»".

Иван Ургант действительно звонил украинскому музыканту Потапу после начала спецоперации России на Украине. Правда, по словам российского шоумена, в ходе диалога были сказаны совсем другие слова.

"Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве. Так как полагаю, что частный телефонный разговор касается только двух людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают", - поведал Иван.

Он не стал раскрывать подробности беседы. Однако был сильно удивлен тем фактом, что Потап вывалил личное в публичное пространство. "Сообщаю: в трубку не рыдал, прощения за страну не просил", - цитирует Урганта "Газета.Ru".

Ранее Потап рассказал, что после начала спецоперации у них с Ургантом состоялся телефонный разговор. При этом рэпер нагло соврал, заявив, что российский телеведущий "просил прощения за события на Украине и плакал".

Стоит отметить, что ранее Урганту пришлось опровергать нелепые слухи о том, что он и Кристина Орбакайте не встали в театре под гимн России. Это случилось после того, как россияне обвинили шоумена в неуважении к государственным символам. Сплетники заверили, что артистов якобы выгнали из театра Вахтангова.

Иван уточнил, что действительно проводил досуг с Орбакайте. Они посещали разные спектакли, но все проходило без эксцессов. Более того, в тот день, о котором шла речь, телеведущий находился дома. "Мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам. Но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле нa этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, a иногда даже цирк", - заявил 44-летний шоумен.