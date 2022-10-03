Ивана Урганта втянули в громкий скандал из-за Украины

В мирное время оправдываться за чужие фантазии и откровения Иван Ургант, скорее всего, не стал бы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Очередной скандал, связанный с именем Ивана Урганта, случился даже без его участия. Пока ведущий выступает на корпоративах да свадьбах, рэпер Потап после длительного отпуска в Европе вернулся на Украину и выдал громкое интервью, где прошелся по коллегам из нашего шоу-бизнеса.

Так, например, Потап растоптал Ани Лорак, заявив, что она не имеет права называться украинкой. Мол, жена рэпера Настя Каменских еще в начале спецоперации позвонила Лорак с просьбой «рассказать правду» и выступить против России. На это Ани якобы ответила резким отказом.

- Певица из Черновцов (Ани Лорак. - Ред.) ответила: «Мне Киркоров сказал ничего не говорить. Я все понимаю, но он сказал думать на два года вперед. Не надо меня задалбывать», - с возмущением процитировал слова Лорак рэпер.

А вот Ивана Урганта Потап похвалил, хотя такая «похвала» оказалась больше похожа на медвежью услугу. Мол, в начале спецоперации у них с ведущим состоялся откровенный разговор.

- Мне позвонил Ваня Ургант, который плакал. Он сказал в трубку: «Простите!». Ваня - один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину, - передал Потап якобы имевший место разговор.

В мирное время оправдываться за чужие фантазии и откровения Иван Ургант, скорее всего, не стал бы. Однако, сейчас, когда одно неосторожное высказывание может стоить карьеры, ведущий все-таки прояснил ситуацию.

- Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве. Так как полагаю, что телефонный разговор касается только двух людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. Оказывается, не только. В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал, прощения за страну не просил, - пояснил Ургант Газете.ру.

Напомним, это не первый случай за последние месяцы, когда Ивану Урганту приходится оправдываться. До этого телеведущий опровергал эмиграцию из России и продажу недвижимости в Москве.