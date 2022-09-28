"Переселенцы попадают в замкнутый круг". Как волонтеры помогают беженцам из Украины, ДНР и ЛНР начать новую жизнь

Фонд "Дети наши" берет на попечение семьи с несовершеннолетними детьми

На что чаще всего жалуются вынужденные переселенцы из Украины, ЛНР и ДНР? На то же, что тревожит любых людей, бегущих от войны. Их жизнь была налажена, устоялась: как раз выплатили кредит, купили машину, отремонтировали квартиру, жили в собственном доме… и теперь они попали в неизвестность, в другую страну, где им не всегда рады и где приходится выживать.

Помогать беженцам взялся фонд "Дети наши", который берет на попечение семьи с несовершеннолетними детьми. У волонтеров довольно четкие критерии отбора: семья должна прибыть на территорию РФ после 24 февраля из Украины, ЛНР или ДНР и быть готова действовать и работать на исправление ситуации. Мария Булгакова, куратор случая программы «Помощь пострадавшим», отмечает, что их подопечные совсем не страдают иждивенческой позицией.

-Да, они растеряны, но, если указать им направление, начинают действовать максимально оперативно и эффективно. Хотя русский язык для всех родной, все же нужно понимать, что попадают они в чужую страну. У нас совершенно непонятные для них бюрократическая система, система медицинского обслуживания, законы, разобраться в которых самостоятельно довольно непросто.

Преграды и препоны

Первая проблема, с которой столкнулось подавляющее большинство подопечных Фонда, – жилье. В ПВР задерживаться никто не хочет, многие вообще сразу приезжают целенаправленно к родственникам. Но далеко не все готовы приютить переселенцев на значительный срок.

Например, у есть мама, которая приехала с двумя сыновьями, двухмесячным и трехлетним, их Донецка. Летом они жили в однокомнатной квартире у родственников, но к сентябрю родственники вернулись с дачи: похолодало, детям нужно в школу. Чтобы не жить вшестером в однокомнатной квартире, маме с детьми пришлось уехать в ПВР.

Или еще одна история: Светлана и Дмитрий приехали в Россию с четырехлетним сыном Колей и родителями Дмитрия. Первое время они жили у родственников в Люберцах, но те привыкли сдавать квартиру и без дополнительного дохода долго обходиться не смогли. Пришлось съезжать.

Найти квартиру на пятерых человек очень непросто. Квартиры переселенцам в принципе сдают неохотно: документов у многих нет, кому-то нужна прописка, да и просто боятся, что постояльцы вдруг уедут в неизвестном направлении, оставив квартиру в плачевном состоянии.

Переселенцы попадают в замкнутый круг: для того, чтобы получить какую-то услугу, нужны документы, чтобы получить документы, нужно получить какую-то услугу. Справляться со сложностями помогают волонтеры Фонда.

Этапы работы

Когда семья обращается в фонд, первым делом Мария Булгакова проводит с ними небольшое собеседование, чтобы удостовериться, что они проходят по всем критериям и мы можем взять их в работу.

- Я объясняю, чем мы можем помочь: составить план действий, необходимый в их конкретной ситуации, проконсультировать, куда, с какой проблемой, за какой бумажкой и в какой последовательности им нужно идти, юридические консультации по более специфическим вопросам оказываем, психологическая помощь, конечно же, предусмотрена и продуктовая, вещевая поддержка. С каждой семьей мы заключаем договор на три месяца, все это я проговариваю с ними по телефону. Объясняю, что они не будут пассивными получателями, что им самими придется много и активно действовать, а мы - будем подстраховывать. После этого - приезжаю и знакомлюсь лично, подписываем договор, - говорит Мария Булгакова.

Волонтеры понимают: очень тяжело, когда вся жизнь переворачивается с ног на голову, а тебе еще нужно как-то ребенка поддерживать, чтобы не напугать. А поделиться своим горем, своими страхами - не с кем! Добровольцы стараются выслушать своих подопечных и поддержать морально.

Следующий этап – вещевая помощь. Это продуктовые наборы два раза в месяц, бытовые один раз в месяц, и предметы первой необходимости: постельное белье, одежда.

- Заказываем вещи с доставкой, и когда их привозят, подопечные всегда звонят и почти каждый раз со слезами: просто потому, что привезли продукты или одежду. Просто потому, что помогли. Отозвались, выслушали, потому что хоть кому-то не все равно, - рассказывает Мария Булгакова.

Сейчас на попечении фонда - 59 семей из Украины, ЛНР и ДНР, в которых воспитываются 88 детей. Поддержать работу Фонда "Дети наши" можно по ссылке.