Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 октября 2022 года: Раскол в НАТО из-за Украины и Зеленский, которого в Европе признали «опасным для мира»

Госдума проголосовала за принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Фото: REUTERS

Госдума пополнила состав России четырьмя горячими субъектами

3 октября нижняя палата российского парламента ратифицировала важные договоры. В состав крупнейшей страны мира приняты ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Границы новых субъектов - это пределы территорий, «существовавших на день их образования и принятия в Российскую Федерацию». Обе республики и две области сохранят нынешние названия. Их руководители получают статус губернаторов. Врио руководителей назначит Владимир Путин в течение 10 дней со дня принятия субъектов в большую российскую семью. Президент внес договоры о присоединении новых регионов к России на ратификацию, а также соответствующие проекты законов в нижнюю палату. Все документы одобрил Конституционный суд. Церемония подписания договоров о вхождении этих территорий, (где от 85 до 99 % голосовавших на референдумах высказались «за») в состав нашей страны прошла 30 сентября в Кремле. Екатерина Великая и князь Потемкин Таврический улыбнулись с небес.

Матвиенко говорила о сбалансированности бюджетов

Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, сообщила, что федеральному бюджету на 2023–2025 годы придется учитывать появление четырех новых регионов страны. Матвиенко заявила: «Нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов. Там проживают миллионы людей – граждан России. Они имеют полное право на социальные льготы и выплаты». Спикер верхней палаты парламента также убеждена, что полностью должны быть обеспечены все меры поддержки участников спецоперации на Украине. Включая тех, кто призван сейчас в рамках частичной мобилизации и членов их семей.

Кто за то, чтобы Украина вступила в НАТО?

Североатлантический альянс раскололся по вопросу ускоренного вступления незалежной в НАТО, чего буквально требует Киев. В частности, Вашингтон и Берлин полагают, что время для такого решительного шага еще не настало. При том Восточная Европа почти поголовно «за» принятие самостийной в тесные натовские объятия. Суета началась после того, как Украина подала заявку на вступление в НАТО. Несмотря на отстраненно-негативную реакцию, в частности, США и Германии, руководство девяти государств, включая страны Прибалтики и бывшего Варшавского договора, высказались за то, чтобы Украину приняли в альянс как можно быстрее. Как же все-таки у них накипело за какие-то 45 послевоенных лет, когда СССР в них вкладывал силы и средства!

В Буче новое «открытие» - нашли тело своего «героя»-авиатора

Анатолий Федорук, глава печально известной Бучи, сообщил, что найдено тело. Нет, не очередной «жертвы российских войск»! На этот раз - сбитого над Черным морем летчика Михаила Матющенко. Полковник возглавлял 40-ю бригаду тактической авиации украинских войск. Их называли «призраки Киева». Неудачливый пилот, уроженец Бучи, погиб еще в июне. Но его тело нашли только сейчас. И вот похоронили в родном городе в понедельник. Конечно, с меньшим ажиотажем и помпой, чем «найденные» по весне тела, разбросанные по Буче киевскими постановщиками. Ну разве ВВС интересен какой-то неведомый полковник, которого сбили над каким-то там далеким морем, и он при том не упал на головы мирных поселенцев с криком «чертовы русские!»?

Немецкие читатели назвали Зеленского «фарсом»

Удивительно, но читатели Die Welt, несмотря на интенсивную проукраинскую пропаганду в Германии, на слова Владимира Зеленского, назвавшего референдумы на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях «фарсом», отреагировали массово-негативно. Самого шестого президента назвали виновником сложившейся ситуации. Вот самые яркие из откликов. «Сам он фарс, к тому же опасен для всего мира». «Лидер СС изрядно фантазирует в кокаиновом опьянении». «Украина пойдет ко дну вместе с Германией, потому что таков план». «Если американские спецслужбы уйдут с Украины, то нет оснований для конфликта». «Когда придет время, США бросят его, как это сделали с Гитлером». Вновь возникает вопрос: есть ли у Зеленского под рукой переводчик с немецкого, чтобы иногда просвещать босса насчет общих умонастроений в мощнейшей стране Европы?

Украина продолжает убивать людей на Белгородчине

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил о новых потерях в его регионе из-за украинских обстрелов. Глава Белгородчины написал в своем телеграм-канале следующее: «ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. Погибла одна женщина, 48 лет». Также в результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Восьмой месяц пошел, как Киев «с мирными людьми не воюет».

Глава Чечни отправляет своих сыновей в зону СВО

Руководитель Чеченской республики заявил, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам совсем скоро смогут принять участие в военной операции на Украине. По словам Рамзана Кадырова, они «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения». Как написал лидер северо-кавказской республики в своем телеграм-канале, его наследники проходят военную подготовку «с малых лет». Кадыров напомнил, что Ахмату 16 лет, Эли — 15 лет, Адаму — 14 лет. В общем, в бой идут не одни старики.

Швейцария не хочет отдавать Украине российские активы

Фабиан Майенфиш, пресс-секретарь швейцарского Минэкономики, отверг предположения, что деньги РФ, замороженные в швейцарских банках после начала спецоперации на Украине, могут каким-то образом достаться Киеву. Майенфиш заявил: «Для правительства Швейцарии конфискация активов лишь на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использования их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины». Но главное, что он сказал, вот это: конфискация активов по сравнению с их заморозкой представляет собой «масштабное посягательство на гарантию собственности и другие основные конституционные права» лиц, которые попали под санкции. Всего к июлю 2022-го в Швейцарии заморозили финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков, а также полтора десятка объектов недвижимости. Так в стране банков, часов и сыров отреагировали на предложение Зеленского заблокировать российские активы и передать их Киеву. Открывая рот на чужое, главное — его не порвать.

На Украине не смогли уволить судью с российским паспортом

Глава Кассационного хозяйственного суда Украины Богдан Львов в 2012-м получил российский паспорт — взамен полученного им тринадцатью годами ранее. Это вроде бы возмутило судейскую общественность, и они собрались, чтобы проголосовать за отстранение Львова от должности. 18 граждан в мантиях оказались против увольнения. 21 человек — за. Но одного голоса для принятия решения не хватило, и скандальный судейский продолжит работу на этом посту. А ведь уже есть законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ — вот только законом проект стать не успел. В общем, Львов и ныне там, а закон суров, когда он - закон.