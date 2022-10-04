Вопрос дня: А вам что помогает справиться с тревогой? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья:

- Сейчас пик осенней хандры, перестройка организма и подготовка к зиме плюс пандемический шлейф... В такое время спасение - посмотреть вокруг себя и спросить: «Кому ты можешь помочь?» Кто-то находит себя в семье, кто-то в работе, главное - не прибегать к «помощи» психоактивных веществ. Это настоящая химера, путь к постоянному увеличению дозы. Хорошее настроение надо заработать. Мышечная радость обретается активностью! И не становитесь вечно недовольным осликом Иа, окружайте себя позитивными друзьями.

Матвей Цзен, политический адвокат:

- Плавание и прогулки в парке сбрасывают психическое напряжение, а так включение в состав России новых регионов очень бодрит.

Деян Берич, снайпер «Деки», ДНР:

- У меня вообще не бывает стрессов. Хотя своим бойцам я восемь лет говорю: «Вы участвуете в войне, но самой войны в вас быть не должно. В любую свободную минуту от боевых действий читайте, смотрите фильмы, слушайте хорошую музыку».

Екатерина Сиванова, писатель:

- Регулярные встречи с терапевтом, дневник тревог (веду его уже несколько лет), проговаривание своих проблем с тем, кто «устойчив», время с семьей и погружение в хорошую книгу.

Светлана Ключкина, светский журналист, телерадиоведущая:

- Отвлекаться от тревог всегда помогают новые впечатления. Любимое хобби, прогулки, спорт, работа, друзья, концерты, путешествия. Вообще надо каждый день делать что-то для себя, иногда это может быть даже просто чашка любимого кофе.

Константин Погольский, доброволец, волонтер:

- Человек переживет любое «как», если знает «зачем». Как говорил Конфуций, не надо кричать на тьму, зажги хотя бы одну свечу. А Серафим Саровский говорил: спаси себя, и сотни вокруг тебя спасутся.

Елена Буркова, домохозяйка:

- А я как раз к традиционному старту осеннего сплина родила себе близняшек. Теперь времени на погрустить просто нет, успеть бы поесть хоть раз в день.

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