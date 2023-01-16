Финал шоу «Поем на кухне всей страной»: Три миллиона рублей разделила семья священника и 91-летняя бабушка из Башкирии

Фото: "Первый канал"

Вечером 15 января на Первом завершилось самое народное и непопсовое шоу России «Поем на кухне всей страной». В финальном выпуске лучшие коллективы сезона сошлись в битве за финальный приз — 3 миллиона рублей.

Фото: "Первый канал"

До заключительного этапа дошли пять команд: семья Кулагиных, ансамбль «Ащэмэз», семья Соляковых, семья Янышевых-Шишковых и команда «Звуки мечты». Каждая из них приготовила для публики лучшие, самые «напетые» композиции, от исполнения которых просто пробирает до мурашек.

Фото: "Первый канал"

Финал состоял из трех этапов — «Новая песня», «Сольная песня запевалы» и «Главный хит». Оценивали номера участников Наталья Варлей, Лариса Рубальская, Александр Михайлов, Андрей Леонов и Максим Дунаевский.

Несмотря на то, что каждый коллектив был достоин победы, как будто с самого начала было понятно — главное соревнование здесь пройдет только между двумя командами. Башкирской семьей Кулагиных (Бирск, Башкирия), в составе которой бодро и душещипательно поет 91-летняя Валентина Петровна и смиренной голосистой семьей отца Дионисия Солякова (село Новое Еголдаево Ряжского района Рязанской области), у которого аж девять детей.

Так и вышло. Блестяще представив на суд публики и строгого жюри ряд народных песен, именно эти две команды стали лучшими. Именно они разделили три миллиона рублей. Потому что арбитры лишить один из этих коллективов победы попросту не смогли.

Более того, некоторые судьи так расчувствовались, что пустили слезу и даже пригласили вокалистов посидеть вместе за столом и пообщаться.

— Хочу посидеть с вами за столом наедине, Валентина Петровна, наговориться по душам, — призналась Лариса Рубальская.

— В любое время! Жду, — гостеприимно ответила башкирская бабушка.

Фото: "Первый канал"

Зрители в студии аплодировали стоя, арбитры рыдали, публика в соцсетях признается, что более душевного и сказочного финала и быть не могло. В кои-то веки можно встретить такое единодушие среди аудитории.